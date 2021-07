Ostatnie dni Doda spędziła w Monako, promując "Dziewczyny z Dubaju". Artystka uszczęśliwiała ponadto fanów, relacjonując cały wyjazd. Jej zdjęcia w zielonej sukni, w której pozowała na czerwonym dywanie, nadal zbierają mnóstwo komplementów. Jeden z nich jest jednak pstryczkiem w nos Małgorzaty Rozenek. Jest reakcja byłej żony aktualnego męża celebrytki.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda: Praca zaczęła mnie dusić. Dlaczego wróciła na scenę?

Internautka obraża Małgorzatę Rozenek pod postem Dody. Zażenowana Rabczewska szybko odpowiada

Internauci nie ustają w spekulacjach, że Radosław Majdan gustuje w konkretnym typie kobiet. Wiele osób uważa, że Małgorzata Rozenek i Doda są do siebie naprawdę podobne i mają podobny styl. Nic więc dziwnego, że w sieci nie brakuje porównań jednej do drugiej. Pod ostatnim zdjęciem Doroty pojawił się komentarz, który nie spodobałby się aktualnej żonie byłego piłkarza.

W porównaniu z Tobą Gosia to naprawdę drama - czytamy.

Na odpowiedź Rabczewskiej nie trzeba było długo czekać. Irytacja? Mało powiedziane!

Czy nową żonę mojego obecnego męża też wszyscy będą na siłę porównywać do mnie? Dajcie im żyć.

Internautka obraża Rozenek, Doda reaguje screen IG

Cóż, Doda z pewnością musi liczyć się z faktem, że już zawsze będzie w pewien sposób powiązana zarówno z Radosławem Majdanem, jak i Emilem Stępniem. I choć artystka za wszelką cenę stara się nie ujawniać szczegółów toczącej się sprawy rozwodowej, co rusz odpowiada na komentarze fanów, nawiązując do małżeństwa. Ostatnio dała do zrozumienia, że choć dzisiaj jest szczęśliwa i w pełni sił wraca na scenę, zeszły rok był dla niej naprawdę ciężki.

ZOBACZ TEŻ: Doda po maturze poszła na studia. Dla Majdana szybko je rzuciła. "Zakochałam się"