Cristiano Ronaldo wyjechał z Georginą Rodriguez i dziećmi na wakacje do Hiszpanii. Sportowiec wypoczywa po tym, jak 27 czerwca Portugalia przegrała mecz z Belgią, tym samym odpadając z Euro 2020. Piłkarz i jego bliscy nie mogą narzekać na brak luksusów.

Georgina Rodriguez w dresie i bez makijażu wybrała się na rejs jachtem

Cristiano Ronaldo na wakacjach z rodziną

Cristiano Ronaldo pochwalił się na Instagramie, że wyjechał na wakacje z czwórką dzieci i partnerką. Napastnik Juventusu zdecydował się na swoją ulubioną formę rozrywki - czyli rejs prywatnym jachtem. Jak widać na opublikowanych przez niego zdjęciach warunki są luksusowe. Sam zainteresowany cieszy się, że w końcu może spędzić czas z rodziną.

Czas odpocząć z moimi ukochanymi - napisał pod jedną z fotografii.

I choć Ronaldo często publikuje zdjęcia, na których są jego pociechy, to dopiero teraz widać, jak bardzo wyrósł jego 11-letni syn. Cristiano Ronaldo Junior chętnie pozował do zdjęć. Chłopiec próbuje naśladować ojca i idzie w jego ślady. Wygląda na to, że tak jak on, ceni sobie zdrowy tryb życia. Nastolatek może pochwalić się wysportowaną sylwetką. I nic dziwnego, bo od kilku lat ćwiczy z ojcem. Cristiano jest dumny z syna i niejednokrotnie pokazywał, jak spędza z nim czas na siłowni.

Przypomnijmy, że Cristiano Ronaldo Junior od lat budzi nieustające zainteresowanie mediów. Dziennikarze dociekają, kto jest matką chłopca, a sam piłkarz unika odpowiedzi na to pytanie. Obecna partnerka Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, jest matką najmłodszej córki piłkarza Juventusu. Alana Martina Dos Santos Aveiro przyszła na świat w 2017 roku. Pozostałe pociechy Ronaldo urodziły surogatki.