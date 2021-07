Gwiazdą najnowszego wydania amerykańskiego "Vogue'a" jest Jill Biden. Żona Joe Bidena pojawiła się na okładce magazynu zaledwie pół roku po objęciu przez męża władzy w Stanach Zjednoczonych. Zwolennicy Donalda Trumpa są zaskoczeni tym faktem, ponieważ Melania nie dostąpiła tego zaszczytu. Syn jej męża pokazał, co o tym sądzi.

Donald Trump Jr. przerobił zdjęcie Jill Biden z "Vogue'a". Jest oburzony. Melania została pominięta. "Elitarne snoby"

Amerykański "Vogue" od lat umieszczał (co najmniej raz) na swojej okładce aktualną pierwszą damę. Ulubienicą redakcji była zdecydowania Michelle Obama, która w ciągu ośmiu lat dostała aż trzy zaproszenia na sesję zdjęciową, z których skorzystała. Kiedy opuszczała Biały Dom, mówiło się, że jej następczyni nie dostąpi tego zaszczytu. Anna Wintour dopięła swego, a Melania Trump nie pojawiła się na okładce magazynu za czasów prezydentury męża. Choć redaktor naczelna nigdy nie tłumaczyła swojej decyzji, w 2019 roku mówiła, które kobiety zasługują na to, by promować "biblię mody":

Są to panie, które uważamy za ikony oraz, które inspirują kobiety z globalnej perspektywy - mówiła w CNN, odnosząc się do Michelle Obamy oraz Hillary Clinton.

Byłej modelce, prawdziwej "feszynistce", faktycznie nie było dane pójść w ślady Obamy. Zrobiła to natomiast Jill Biden, która jest za to publicznie krytykowana przez rodzinę Trumpa.

Oburzony syn Donalda opublikował na Instagramie okładkę wspominanego już "Vogue'a", a na nim przerobione zdjęcie Jill Biden z twarzą... mężczyzny.

Przepraszam, Alice Coopera - napisał, zwracając się do muzyka, którego twarz widnieje na fotografii.

Oburzenie członków rodziny Trumpa nie zaskakuje, natomiast forma przekazu już tak. Co o całej sytuacji sądzi były prezydent USA?

Elitarne snoby modowej prasy trzymali najbardziej elegancką pierwszą damę w amerykańskiej historii z dla od okładek przez cztery kolejne lata - pisał wstrząśnięty Donald Trump.

Trzy grosze dorzuciła także Lara Trump, żona Erica Trumpa oraz synowa Donalda Trumpa.

Szkoda, że nie mieliśmy na okładce pierwszej damy, która była modelką, która była niesamowicie stylowa, którą mogliby umieścić na okładce "Vogue'a", gdy Donald Trump był prezydentem. [...] Nienawidzą go [pracownicy "Vogue'a" - przyp. red.] tak bardzo, że postanowili zlekceważyć Melanię" - mówiła, dając do zrozumienia, że wszystkiemu winne było małżeństwo słoweńskiej modelki z Trumpem.

Myślicie, że Melania szlocha, zerkając na pamiątkową sesję Jill Biden dla "Vogue'a"? Może nie jest tak najgorzej, w końcu przed laty miała już okazję pozować dla magazynu. Była wtedy jednak Melanią Trump, a nie Melanią pierwszą damą Trump.