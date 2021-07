Michał "Misha" Kostrzewski zadebiutuje jako juror w najnowszej edycji programu "You Can Dance. Nowa generacja", który będzie emitowany przez TVP2. Jednak już teraz trwają nagrania. Ida Nowakowska postanowiła wyrazić swoją opinię na temat brata Małgorzaty Rozenek, który zasiądzie przy jurorskim stole.

"You Can Dance. Nowa generacja". Ida Nowakowska zachwycona współpracą z Mishą Kostrzewskim

Misha ma za sobą angaż w Le Jeune Ballet de France oraz zespole baletowym Opery Narodowej w Lyonie. Przez dziesięć lat był też solistą w Monte Carlo. W 2010 roku zdobył dyplom nauczyciela tańca i zaczął uczyć w najbardziej prestiżowych szkołach. W "You Can Dance. Nowa generacja" będzie oceniał występy taneczne dzieci w wieku 8-13 lat razem z Agustinem Egurolą i tancerką Klaudią Antos.

Program będzie prowadziła Ida Nowakowska, która jest zachwycona tym, że brat Małgorzaty Rozenek dołączył do ekipy show. Oboje uczęszczali do tej samej szkoły baletowej, dzięki czemu mają wielu wspólnych znajomych, ale też liczne tematy do rozmowy.

Od pierwszego wejrzenia bardzo się polubiliśmy. Mamy wspólny background, bo skończyliśmy tę samą szkołę - jedną z pięciu profesjonalnych szkół baletowych w Polsce. Mieliśmy nawet tych samych nauczycieli. Ten elitarny świat tańca estradowego jest bardzo mały, więc mamy wspólnych znajomych - zdradziła Ida portalowi Pudelek.

Ponadto tancerka i prezenterka twierdzi, że z Mishą łączy ją podobne poczucie humoru. Zachwyca się też akcentem, z jakim mówi brat Perfekcyjnej. Te stwierdzenia mogą akurat zaniepokoić nową partnerkę jurora:

Poza tym mamy takie samo poczucie humoru. On jest taki fajny, taki normalny, tak fajnie mówi po polsku z francuskim akcentem - dodała Ida.

Jak będzie układała się dalsza praca Idy Nowakowskiej i Mishy Kostrzewskiego, zobaczymy już jesienią w TVP.