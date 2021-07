Szusz rozstała się z mężem. "To nie jest tak, że to jest jakaś porażka"

Szusz, znana modowa youtuberka, rozstała się z mężem. Jeszcze niecałe cztery lata temu informowaliśmy o jej kreacji na ślub. Internetowa gwiazda poinformowała widzów o rozstaniu za pośrednictwem kanału na Youtubie. Kobieta zaapelowała do obserwatorów, aby uszanowali ten trudny dla niej czas i nie zadawali jej pytań o szczegóły rozstania.

REKLAMA

Zobacz wideo Influencerzy zdradzają swoje największe wady. Niektóre dyskusyjne! [Lista Plotka]

Znany polski muzyk obraził się na fanów. W wulgarny sposób pyta, po co go obserwują

Szusz rozstała się z mężem

Szusz w filmie o dość jednoznacznym tytule "Rozstaliśmy się, nie jestem już z Tomkiem" przyznaje, że choć jest to dla niej bardzo trudny czas, to uczy się podchodzić do jego z pokorą.

Rozstaliśmy się, nie jesteśmy razem od ponad miesiąca. To nigdy nie jest łatwe, miłe i przyjemne, zawsze jest żal. (...) Nauczyłam się, że czasami trzeba przyjąć to, co wszechświat nam przynosi. (...) Tak czasami w życiu bywa.

Youtuberka zaapelowała także do kobiet i poprosiła o wzajemne siostrzeństwo. Internetowa gwiazda wyznała, że stara się patrzeć z optymizmem w przyszłość.

Uszanujcie to, dajcie czas i bądźcie wsparciem, bo ja też nie rozumiem, dlaczego to kobiety kobietom robią takie rzeczy i się naśmiewają, że laska płacze. (...) A to też jest potrzebne, trzeba się wypłakać. To nie jest tak, że to jest jakaś porażka. To co było, było fajne. Trzeba iść dalej i szukać dalej.

Scarlett Johansson jest w ciąży! Próbowała utrzymać to w sekrecie

Kim jest Szusz?

Szusz, czyli Weronika Jagodzińska, to jedna z popularniejszych polskich vlogerek. Kanał na YouTube prowadzi od 2009 roku, a do lipca 2021 roku udało jej się zebrać 255 tys. subskrybentów. Jej postać wzbudza jednak wiele kontrowersji - w 2018 roku umieściła film, na którym urządziła czarnoskórym dzieciom z Madagaskaru "bitwę o cukierki". Wielu z komentatorów przyznało wówczas, że zrobiła z nich pośmiewisko. W czerwcu 2021 roku chwaliła się zaś tym, że dokarmia dzikie zwierzęta z lasu kebabem i twarogiem.

Weronika i jej mąż Tomek pobrali się w 2017 roku.