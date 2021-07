Po roku przerwy, 6 lipca odbyła się ceremonia otwarcia 74. Festiwalu Filmowego w Cannes. We Francji pojawiły się największe nazwiska ze świata kina. Nie mogło zabraknąć również żony byłego prezydenta Francji, Carli Bruni. Modelka i piosenkarka jak zawsze udowodniła, że ma nienaganny styl. Zachwyciła srebrną stylizacją.

Carla Bruni na czerwonym dywanie w Cannes

Carla Bruni na czerwony dywan założyła prostą sukienkę na jedno ramię, która ze smakiem wyeksponowała jej dekolt. Elegancja kreacja sięgała do ziemi, a po boku miała rozcięcie do połowu uda, które ukazało kawałek nogi modelki. Biało-srebrna stylizacja byłej pierwszej damy błyszczała dzięki wszytym cekinom. Carla na tę okazję wybrała model z domu mody Céline. Do wieczorowego zestawu dobrała srebrną kopertówkę, która pasowała do całości i mieniącą się biżuterię - bogato zdobione kolczyki i szeroką bransoletkę luksusowej marki Chopard. Look na czerwony dywan uzupełniła o srebrne szpilki, wiązane na kostce.

Bruni zdecydowała się rozpuścić włosy i pokazała się w grzywce okalającej twarz. Na twarzy można zauważyć delikatny i rozświetlający makijaż, podkreślający jej rysy. Trzeba przyznać, że Carla Bruni doskonale wie, jak przykuć uwagę, a na czerwonym dywanie dosłownie błyszczała. Stonowana kreacja odsłoniła trochę ciała, jednak w dobrym guście. Modelka może pochwalić się również nienaganną figurą, co chętnie podkreśla dopasowanymi do ciała stylizacjami. Więcej zdjęć w naszej galerii. Jak wam się podoba stylizacja byłej pierwszej damy Francji?

