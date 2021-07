Sylvester Stallone skończył właśnie 75 lat. Doczekał się pięciorga dzieci z dwiema żonami. Z małżeństwa z fotografką Sashą Czack miał dwóch synów. Najstarszy Sage urodził się, kiedy kariera aktorska Stallone'a nabierała rozpędu. Wówczas wchodziła na ekrany pierwsza część filmu "Rocky". Syn szybko poszedł w ślady aktora, debiutując na ekranie w "Rocky V", gdzie zagrał syna tytułowego bohatera u boku własnego ojca. Później także grał w filmach i reżyserował własne produkcje. Miał za sobą nieudane małżeństwo. Chciał ponownie stanąć na ślubnym kobiercu, lecz nie zdążył - zmarł w 2012 roku, w wieku 36 lat. Jako przyczynę śmierci wskazano atak serca spowodowany miażdżycą.

Sylvester Stallone ma trzy córki i syna. Czym się zajmują?

Seargeoh "Seth" Stallone, drugi syn aktora z pierwszego małżeństwa, przyszedł na świat w 1979 roku. W wieku trzech lat zdiagnozowano u niego autyzm. Rodzice walczyli o jego sprawność, przeszedł żmudne leczenie i wieloletnie terapie. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał sześć lat. Jako małe dziecko wystąpił w filmie "Rocky II". Później jednak nie poszedł dalej w stronę aktorstwa i do dziś żyje z dala od mediów. Obecnie ma 42 lata.

Sylvester Stallone w latach 90. związał się z modelką Jennifer Flavin. Jest ona jego trzecią i obecną żoną. Para ma trzy córki. Najstarsza z nich, Sophia Stallone, urodziła się w 1996 roku. 25-latka również wybrała karierę w show-biznesie. Pracuje w modelingu, ale ma też za sobą debiut na ekranie. Pojawiła się w filmie dokumentalnym "Inferno: The making of The Expendables" o kulisach produkcji filmu "Niezniszczalni", który wyreżyserował jej ojciec.

Sistine Stallone przyszła na świat dwa lata po siostrze. 23-latka jest aktorką i modelką. Póki co zagrała w dwóch większych produkcjach - thrillerze "Podwodna pułapka 2: Labirynt śmierci" oraz filmie "Midnight in the Switchgrass" u boku takich gwiazd jak Bruce Willis i Megan Fox. Aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie dodaje dużo prywatnych zdjęć i relacjonuje swoje życie zawodowe. Bierze udział w sesjach zdjęciowych różnych marek.

Scarlet Rose Stallone to najmłodsza córka aktora. Urodziła się w 2002 roku. 19-latka niedawno ukończyła średnią szkołę, czym jej dumny ojciec pochwalił się na Instagramie. Scarlet nie ma jeszcze ugruntowanej kariery, a wszystko wskazuje na to, że zamierza się dalej kształcić. Ma jednak zadatki na internetową influencerkę. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 740 tysięcy osób. Często zamieszcza zdjęcia ze starszymi siostrami. Czy również pójdzie w stronę modelingu? Czas pokaże. Córkom Stallone'a nie można odmówić jednego - wszystkie są piękne.