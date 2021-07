We wtorek 6 lipca rozpocznie się 74. Festiwal Filmowy w Cannes. W porównaniu do zeszłego roku tym razem udało się zorganizować wydarzenie. Wszystko skupia się oczywiście wokół Złotej Palmy i filmów, jednak stali bywalcy będą musieli liczyć się na miejscu z licznymi ograniczeniami.

Zmiany na 74. Festiwalu Filmowym w Cannes

Warto zacząć przede wszystkim od daty. Zazwyczaj Festiwal Filmowy w Cannes odbywał się wiosną (w tym roku miał to być 11-22 maja), jednak trudności związane z pandemią nie pozwoliły na spotkanie uczestników imprezy w tym czasie. Ostatecznie impreza, zaczynająca się we wtorek, potrwa do 17 lipca.

Trzeba było też wcześniej zapisać się na przegląd filmów. Chodziło o to, by uniknąć gromadzenia się dużej liczby osób przy kasie. Poza tym każdy uczestnik ma obowiązek wpłacenia na konto festiwalu 20 euro, które mają być rekompensatą dla natury za sam przyjazd. Wszystko w ramach planu zmniejszenia śladu środowiskowego Cannes.

Co dalej? W imprezie może uczestniczyć prawie 50 procent mniej osób, czyli około 20 tysięcy. Oczywiście, jeśli już się uda przybyć nad Lazurowe Wybrzeże, należy być zaszczepionym dwoma dawkami lub okazać negatywy wyniku testu PCR. Koniecznie trzeba mieć przy sobie też maseczkę.

Produkcje na 74. Festiwalu Filmowym w Cannes

Gdy już goście znajdą się w centrum 74. Festiwalu Filmowego w Cannes, będą mieli możliwość zobaczenia aż 24 produkcji startujących w konkursie głównym. To o cztery więcej, niż jeszcze dwa lata temu. Laureatów poznamy w sobotę 17 lipca podczas wieczornej gali, która odbędzie się w Grand Théâtre Lumiere.