Ciepły, poniedziałkowy wieczór, meksykańska knajpka na warszawskim Wilanowie, a w ogródku przy stoliku Blanka Lipińska i Baron. Czy byli (?) zakochani, jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu postanowiła dać sobie kolejną szansę?

Blanka Lipińska i Baron spotkali się w meksykańskiej knajpie! "Nie zachowywali się jak przyjaciele" [PLOTEK EXCLUSIVE]

"Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?"... No właśnie, Blanka Lipińska i Baron zapewniają, że po rozstaniu utrzymują jedynie koleżeńskie stosunki, ale ponoć w poniedziałek wybrali się na randkę. Zachowania mówią same za siebie.

Czuli się bardzo swobodnie, ale starali się nie przyciągać uwagi innych gości. Widać jednak było, że nie jest to koleżeńskie spotkanie na ploteczki. Byli wpatrzeni w siebie jak w obrazek. Nie zachowywali się jak przyjaciele.

Z relacji naszego informatora wynika ponadto, że byli (?) zakochani wymienili się wielokrotnie czułymi gestami.

Fani dopatrzyli się w mieszkaniu Lipińskiej gitary Barona. Wrócili do siebie?

Myślicie, że autorka "365 dni" i muzyk zespołu Afromental faktycznie wrócili do siebie? Może poszli za przykładem Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego, którzy również postanowili wejść drugi raz do tej samej rzeki. Ba, po kilku miesiącach zaręczyli się i właśnie przygotowują się do ślubu. Na ten moment nie są znane szczegóły uroczystości, w sieci można znaleźć jednak zdjęcia zaproszenia, jakie aktorska para wysyłała gościom. Chyba nie spodziewali się, że któryś z nich ich wyda...

Napisaliśmy wiadomość do menegerki Blanki Lipińskiej. Czekamy na odpowiedź.