"Chłopaki do wzięcia". Łukasz "Pan Eksperyment" pokazał swoją wybrankę

"Chłopaki do wzięcia" to serial dokumentalny emitowany na antenie Polsat Play od 2012 roku. Program szturmem zdobył sympatię widzów, a nieco nieporadnym i zagubionym kawalerom kibicuje cała Polska.

"Chłopaki do wzięcia". Łukasz jest zakochany

W ostatnim sezonie polsatowskiego show pojawił się Łukasz. Mężczyzna na co dzień używa pseudonimu "Pan Eksperyment", a jego styl życia jest dość nietypowy. Łukasz jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i pochodzi z Żyrardowa, a jego niecodzienna pasja stała się utrapieniem dla sąsiadów. "Pan Eksperyment" jest bowiem zbieraczem, a jego pokaźna kolekcja zalewa już nie tylko mieszkanie, ale również podwórko mężczyzny.

Choć w przeszłości ekscentryczny Łukasz nie narzekał na brak powodzenia u kobiet, to teraz specyficzne hobby odstrasza kolejne wybranki. Udział w programie potraktował jako szansę na długi związek i rzeczywiście - odezwała się do niego kobieta, która akceptuje go w pełni.

Zaprosił mnie do swojej Nibylandii i ja się na to godzę. Warto posłuchać swojego wewnętrznego głosu, który mówi ci "nie bój się, spróbuj", niezależnie od tego, co mówią inni ludzie - mówi Ula, ukochana Łukasza.

"Chłopaki do wzięcia". Pod wpływem Uli "Pan Eksperyment" się zmienia. Na dobre?

"Pan Eksperymet" z kolei przyznaje, że od momentu poznania Urszuli jego słabość do gromadzenia przedmiotów nieco osłabła.

Pojawienie się ukochanej w moim życiu dało mi trochę dystansu do tych przedmiotów. Nagle nie one stały się najważniejsze, tylko ta ukochana. Nie mam takiej potrzeby, że muszę gdzieś wyjść na tzw. łowy albo polowanie, tak jak kiedyś wychodziłem - przyznaje mężczyzna.

Czy Ula uporządkuje nie tylko życie wewnętrzne Łukasza, ale również przestrzeń wokół niego? Wszystko wskazuje na to, że miłość odmieniła ekscentrycznego kawalera.