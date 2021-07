Małgorzata Rozenek realizuje swoje marzenie o wycieczce kamperem. "Perfekcyjna" wraz z Radosławem Majdanem, trzema synami i czterema psami wyruszyła do Szwecji. Na InstaStories dokładnie relacjonowała przygotowania do wyprawy, gdzie dzieliła się też swoimi obawami dotyczącymi podróży kamperem. I choć było nerwowo, bo czasu na pakowanie nie było wiele, a później rodzina długo stała w korku, wszystkim udało się dostać na prom do Szwecji. Rozenek pokazała, w jakich warunkach przyszło im płynąc, a Radosław Majdan pochwalił się spotkaniem z kapitanem.

REKLAMA

Małgorzata Rozenek pokazała kamper, którym jedzie na wakacje. Luksusowo

Małgorzata Rozenek zachwyca się promem. "Wyobrażałam sobie, że w śpiworach będziemy spali"

Obserwatorzy Małgorzaty Rozenek na Instagramie mogą odnosić wrażenie, że "Perfekcyjna" nie rozstaje się z telefonem nawet na chwilę. Na InstaStories gwiazdy pojawia się mnóstwo nagrań z podróży. Żona Radosława Majdana niedawno pokazała, jak wygląda kamper, którym wybrała się na wyprawę, a teraz zrelacjonowała wycieczkę promem. Przyznała, że była zaskoczona tym, w jak luksusowych warunkach może podróżować.

Tu jest nasza kabina. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę... Owocki widzę Pysiuniu, że dostaliśmy - zwróciła się do męża, a później dodała: Zobaczcie, jakie to są komfortowe warunki. To jest tak, jakby płynęło się, śpiąc w hotelowym pokoju. I zobaczcie, jaki jest przepiękny widok, całkowicie widać port, widać, jak będziemy z tego portu wychodzić. Coś niesamowitego - zachwycała się.

Zobacz wideo Rozenek zachwyca się promem. "Wyobrażałam sobie, że w śpiworach będziemy spali"

Później pokazała obserwatorom łazienkę oraz część miejsc do przechowywania ubrań.

Kabina ma toaletę z prysznicem, miejsce na położenie rzeczy. Powiem wam, że totalnie komfortowe warunki. Serio, ja wyobrażałam sobie, że to będą takie..., że w śpiworach będziemy spali. A tu pierwsza noc taka, że chyba... właściwe ostatnia chyba, że w warunkach ludzkich, cywilizacyjnych. (...) Idę zobaczyć, jak chłopcy, bo chłopcy są w takich kabinach przeznaczonych też do przewozu psów - opowiadała.

Rozenek i Kaczoruk zakończyły konflikt przed lat. "To była magiczna chwila"

Spotkanie z kapitanem

Na tym jednak emocje się nie kończyły. Małgorzata Rozenek z dziećmi i Radosławem Majdan zwiedzali prom. Zostali nawet zaproszeni na spotkanie z kapitanem. W tym celu udali się na mostek kapitański.

Ze szwedzkim kapitanem porozmawialiśmy, nie tylko o żegludze, ale i o futbolu, a Pan Marcin to profesjonalista w każdym calu. Dziękujemy - napisał Majdan po spotkaniu z kapitanem i załogą promu.

Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć (wiele z nich zobaczycie w naszej galerii).

Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tworzą na swoich instagramowych kontach własne reality show. Jesteście ciekawi, co jeszcze zaprezentują swoim fanom?