Gwen Stefani i Blake Shelton oficjalnie są już małżeństwem. Wokalistka wrzuciła na Instagram kilka ujęć z sesji ślubnej i ceremonii. Niektóre są klasyczne, bardzo romantyczne, a inne z kolei bardzo w jej stylu. Pozuje w białych kowbojkach i z wielkim uśmiechem.

Gwen Stefani pokazała zdjęcia ze ślubu

Gwen Stefani i Blake Shelton są parą od 2015 roku. To właśnie wtedy mieli okazję poznać się na planie amerykańskiego "The Voice", w którym obydwoje zasiedli w roli jurorów. Sympatia w pracy przerodziła się w coś więcej - pięć lat później, jesienią ubiegłego roku, Stefani pochwaliła się w mediach społecznościowych ogromnym pierścionkiem zaręczynowym od Sheltona. Para miała w planach rychły ślub, jednak z powodu pandemii trzeba było odwlekać go w czasie. W końcu się jednak udało - muzycy pobrali się 3 lipca na ranczu Sheltona w Oklahomie.

Na koncie Stefani pojawiły się pierwsze zdjęcia z ceremonii i sesji ślubnej - na jednym pozuje w uściskach męża, na tle malowniczego krajobrazu. Z kolei na innym siedzi uśmiechnięta w aucie, w krótszej wersji sukni i białych kowbojkach.

3 lipca spełniło się moje marzenie! Blake Shelton, kocham cię - czytamy na profilu piosenkarki.

Oprócz tego mogliśmy przyjrzeć się tortowi weselnemu zakochanych - jest ogromny! Składa się z kilku pięter, co oznacza, że zapewne tego dnia towarzyszyła im pokaźna liczba gości. Życzymy im szczęścia.

