Jesienią na ekrany telewizorów powróci "Taniec z Gwiazdami". Polsat co kilka dni odkrywa kolejne karty i podaje informacje o uczestnikach nowej edycji. Znamy już sześć nazwisk, jednak teraz do tego grona dołączy ktoś jeszcze. To aktor znany z "Gliniarzy", "Barw szczęścia" czy "M jak miłość".

"Taniec z Gwiazdami". Piotr Mróz kolejnym uczestnikiem

Pierwszą uczestniczką na liście najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie była Oliwia Bieniuk. Do tego grona stopniowo dołączali także: Sylwia Bomba, Magdalena Kajrowicz, Kinga Sawczuk, Denis Urubko oraz Radosław Liszewski.

W poniedziałek produkcja udostępniła na InstaStory fragment zdjęcia, na którym widać białą koszulkę i zawieszoną na szyi policyjną zawieszkę.

Z kolei już następnego dnia ujawniono, że w gronie uczestników show znalazł się Piotr Mróz z "Gliniarzy".

Czym zajmuje się Piotr Mróz z "Tańca z Gwiazdami"?

Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, Piotr Mróz, w 2012 roku ukończył Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. Od tego czasu zagrał w wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych. Widzowie mieli okazję oglądać go w "Barwach szczęścia", "M jak miłość" oraz "Komisarzu Aleksie". Największą popularność jednak przyniosła mu rola w serialu "Gliniarze". Mróz wciela się tam w postać Kuby Roguza.

Prywatnie jest prawdziwym miłośnikiem różnego rodzaju aktywności - uwielbia podróże, najchętniej w towarzystwie partnerki, Agnieszki Wasilewskiej, o czym możemy przekonać się na jego koncie na Instagramie.

