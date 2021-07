Sylvester Stallone przyszedł na świat 6 lipca 1946 roku w Nowym Jorku jako syn włoskiego fryzjera, Franka Stallone i tancerki żydowskiego pochodzenia, Jacqueline Labofish. Dorastał z młodszym bratem i rodzicami w Filadelfii. Karierę filmową zaczął od mało znaczących ról w filmach ze średniej półki, jak "Szaleńczy zjazd", czy "Zakochani i inni" oraz statystował w produkcjach takich sław jak Alan Pakula ("Klute").

"Rocky 4", reż. Sylvester Stallone Fot. mat. prasowe

Sylvester Stallone jako Rocky

Pierwszym znaczącym filmem był "Buntownik". Jednak dopiero seria filmów o Rockym Balboa przyniosła mu światowy rozgłos. Za rolę w filmie "Rocky" Stallone otrzymał też nominacje do Oscara. Kolejne części przygód boksera postanowił sam reżyserować.

John Rambo Fot. Yoni S. Hamenahem / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Każdy chłopak chciał być jak Rambo

W latach 80. Sylvester Stallone zagrał kultową postać Johny'ego Rambo. Nie było wówczas nastolatka, który nie chciałby być jak ten weteran wojny wietnamskiej, buntujący się przeciwko niesprawiedliwości. Rambo spływał krwią, był wybuchowy, brutalny i idealnie wpasował się w potrzeby swoich czasów.

INTERFOTO/Forum

Sylvester Stallone zmienia wizerunek?

Sylvester Stallone zwykle grywał twardych facetów, stających do walki z całym światem. Jednak w latach 90. próbował zmienić swój filmowy wizerunek i zagrał w komedii "Oskar". Jednak widzom nadal podobał się w rolach nieustraszonych mścicieli, więc filmy "Cobra", "Zabójcy" czy "Sędzia Dredd" cieszyły się powodzeniem.

Powrót kultowego Rambo i Rocky'ego

Pierwsza dekada XXI wieku to powrót obrosłych legendą kultowych postaci. Sylvester Stallone wraca na kinowe ekrany w filmach "Rocky Balboa" (2006) i "John Rambo" (2008).

reporter_face Moviestore Collection/face to fa / 0070056/Reporter

Niezniszczalny Sylvester Stallone

Kolejne lata to nowe wcielenie Sylvestra. W 2010 roku nagrywa "Niezniszczalnych". Wciela się tu w rolę Barney'a Rossa, który jest dowódcą doświadczonej grupy najemników. Pierwszych "Niezniszczalnych" nie tylko wyreżyserował, ale też zatrudnił do nich całą plejadę równie mocnych jak on sam facetów. Film, choć dość "świeży", błyskawicznie stał się kultowy i doczekał się kolejnych dwóch części.

Rambo: Ostatnia krew Monolith

Sylvester Stallone nadal w akcji

Sylvester Stallone nie próżnuje i ciągle gra w filmach. W ostatnich latach zaangażował się w kilka produkcji: "Escape Plan: The Extractors", piątą część przygód Rambo "Ostatnia krew" i "Scarpa". Na 2021 rok zaplanowano premierę filmu "Samarytanin".

