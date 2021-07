Deva Cassel, córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela, posiada ogromne szanse na podbicie branży mody. Deva ma zaledwie 16 lat, a na jej koncie tylko przybywa sukcesów i nowych projektów ze światowymi markami. Jedną z jej większych współprac była ta z Dolce & Gabbana i to właśnie w kreacji tego domu mody znalazła się na najnowszej okładce magazynu "Vogue".

Monica Bellucci z córką na okładce "Vogue'a"

Deva Cassel urodziła się w 2004 roku i już od kilku lat robi karierę. W 2019 roku została gwiazdą kampanii Dolce & Gabbana. To była trampolina do dalszej kariery. Po tym, jak wystąpiła w reklamie promocyjnej zapachu nazwie Dolce Shine, przyszedł czas na kolejne współprace. Deva dostała propozycje m.in. od Valentino, Prady oraz magazynów "Elle" i "Harper's Bazaar". Kilka dni temu paparazzi wyśledzili Devę podczas kręcenia kolejnej reklamy dla Dolce & Gabbana.

Ostatnio wzięła też udział w sesji zdjęciowej dla włoskiego wydania magazynu "Vogue". Efekty już można podziwiać m.in. na instagramowym profilu pisma. To właśnie tam zaprezentowano okładkę oraz kilka innych ujęć, które znalazły się w środku gazety. Deva pozuje wraz ze swoją sławną matką. Warto zwrócić uwagę na okładkę, na której pojawiły się w takich samych kreacjach, pochodzących z domu mody Dolce & Gabbana.

W sieci nie brakuje głosów, że Deva jest niezwykle podobna do swojej matki. Zdaje się, że na tej okładce widać to gołym okiem. Jak oceniacie te zdjęcia? W komentarzach na profilu włoskiego "Vogue" nie brakuje zachwytów.

Ta okładka jest ekstremalnie obłędna!

Niesamowite zdjęcia.

Piękne! Matka i córka, a wyglądają, jak siostry!

To jest perfekcyjne - czytamy w komentarzach.

Deva Cassel nie jest jedyną córką Moniki Belluccci i Vincenta Cassela. Para, która po 14 latach małżeństwa, rozwiodła się w 2013 roku ma jeszcze jedną córkę. Leonie, siostra Devy, ma 11 lat.

