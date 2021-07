Aleksandra Szwed pochwaliła się ostatnio w social mediach, że ona i jej partner, Krzysztof Białkowski, doczekali się swojej drugiej pociechy. Szczęśliwa mama pokazała zdjęcie, na którym widać, jak starszy syn Borys wita po raz pierwszy młodsze rodzeństwo.

Aleksandra Szwed pokazała pierwsze spotkanie swoich dzieci

Na swoim koncie na Instagramie Aleksandra Szwed pochwaliła się odwiedzinami starszego syna Borysa w szpitalu. Chłopiec nie został wpuszczony do budynku, więc jego pierwsze spotkanie z nowo narodzonym maluchem musiało odbyć się przez okno. W opisie do zdjęcia aktorka wrzuciła prześmiewczy hasztag "jak w PRL" przypominający czasy, kiedy rodziny nie mogły odwiedzać matek po porodach i zwykle pod oknami porodówek sterczały całe rodziny, by zobaczyć nowego członka rodziny

Na szczęście dla Borysa jego mama zajmowała w szpitalu pokój na parterze i chłopiec nie tylko zobaczył przez okno mamę z dzieckiem na ręku, lecz także mógł dotknąć brata lub siostry. Do tej pory ani Aleksandra Szwed, ani jej partner nie poinformowali, jaka jest płeć ich drugiego dziecka.

Aleksandra Szwed długo nie zdradzała, że jest w ciąży. Dopiero w kwietniu, kiedy dodała na Instagramie zdjęcia z synem, zaczęto spekulować na temat jej krągłości. Później wiadomość o ciąży się potwierdziła, a aktorka w mediach społecznościowych nie ukrywała już rosnącego brzucha. Choć do ostatniej chwili zachowywała w tajemnicy płeć dziecka, fani już od dawna dopatrywali się sygnałów na jej instagramowym profilu. Kiedy aktorka dodała zdjęcie w Dzień Dziecka otoczona różowymi dodatkami, internauci odebrali to jako sugestię, że na świecie pojawi się dziewczynka.

Aktorka związana jest ze sportowcem i trenerem personalnym Krzysztofem Białkowskim. Jej partner jest utytułowanym koszykarzem i pływakiem. Para ma razem syna Borysa, który urodził się w styczniu 2015 roku.

Mamie i dziecku życzymy dużo zdrowia, a starszemu bratu dużo radości i wytrwałości w objaśnianiu świata.