Księżna Camilla zmaga się z uzależnieniem? Nakrzyczała na Kate, podobno uciekła też z odwyku

O problemach księżnej Camilli zagraniczne media rozpisywały się od dłuższego czasu. W brukowcach ukazywały się bowiem najnowsze doniesienia o "incydentach" z udziałem żony księcia Karola, do których to dochodziło podczas oficjalnych wydarzeń czy też w pałacowym zaciszu.

Księżna Camilla zmaga się z uzależnieniem? Chciała uderzyć Kate, podobno uciekła też z odwyku

Temat ten podchwycono w 2012 roku, kiedy dziennik "The Globe" opublikował informację o tym, że księżna Camilla boryka się z uzależnieniem od alkoholu. Podobno z początku nie zwracano uwagi na ilości procentowych trunków, które spożywała księżna, jednak ta z czasem zaczęła dopuszczać się coraz groźniejszych dla osób trzecich ekscesów. Jak podaje magazyn "Viva!", jednym z tych najbardziej niepokojących okazał się moment, w którym to Camilla nakrzyczała na księżną Kate w obecności pokojówki. Podobno pracownik pałacu wyznał, że w amoku zakwestionowała ona obecność żony Williama na królewskim dworze.

Powinnam być królową, jesteś zwykłą klaczą! Żadna klasa, żadna błękitna krew nie przepływa przez twoje żyły. Korona należy do mnie! - podaje "Viva!".

Gdy informacja o całym zajściu dotarła do księcia Karola, ten miał skierować żonę na odwyk. Podobno leczenie odbywało się na królewskim dworze i zaangażowano w nie cały sztab lekarzy, którzy mieli pomóc Camilli. Tymczasem księżna wykorzystała nieuwagę personelu, a następnie wymknęła się z pałacu i ukryła w kuchni, gdzie odnaleziono ją po pewnym czasie. Jej stan nie pozwalał jednak na samodzielny powrót do pokoju.

Była tak pijana, że nie mogła stać. Pracownicy wzięli wózek inwalidzki i zawieźli ją z powrotem do pokoju... - podaje "Viva".

To jednak nie koniec. Według doniesień, podczas obchodów swoich 67. urodzin, była pijana do tego stopnia, że ciężko było się z nią porozumieć. Magazyn "Viva!" podaje również, że gdy u Camilli zdiagnozowano nowotwór wątroby, wiele wskazywało na to, że jest on pokłosiem jej problemów z nadużywaniem alkoholu.

Kolejnym i chyba najpoważniejszym incydentem miał być ten, do którego doszło podczas lunchu z królową Elżbietą. Dziennik "The Globe" podawał, że Camilla ponoć rzuciła wówczas kieliszkiem w królową oraz zerwała jej naszyjnik z pereł.