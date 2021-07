Gwen Stefani i Blake Shelton są parą od 2015 roku. Jesienią ubiegłego roku piosenkarka pochwaliła się w mediach społecznościowych okazałym pierścionkiem zaręczynowym od wokalisty. Z powodu pandemii zwlekali z urządzeniem ceremonii ślubnej. W końcu postanowili zorganizować sekretny ślub, który odbył się z dala od blasku fleszy na ranczo Sheltona w Oklahomie.

Gwen Stefani i i Blake Shelton pobrali się

Jak donosi portal Page Six, sekretny ślub Gwen Stefani i Blake'a Sheltona miał miejsce w pierwszy weekend lipca. Zakochani powiedzieli "tak" jedynie w towarzystwie rodziny i najbliższych przyjaciół. Drony portalu zarejestrowały, że ceremonia odbyła się na ranczu w Oklahomie, gdzie zainstalowano również małą kapliczkę. Małżonkowie zadbali o prywatność tego dnia i nie afiszowali się w mediach społecznościowych uroczystością. Nie wiadomo, na jaką suknię zdecydowała się gwiazda- jest to owiane tajemnicą.

Miesiąc wcześniej wokalistka świętowała wieczór panieński i opublikowała na Instagramie zdjęcie z napisem "she's getting married", sugerując, że wkrótce zmieni status związku.

Gwen Stefani po raz drugi wyszła za mąż. Piosenkarka w 2002 roku poślubiła angielskiego muzyka, Gavina Rossdale'a, z którym doczekała się trzech synów: Kingstona, Zumy i Apolla. Ten związek nie przetrwał próby czasu i 14 lat później doszło do rozwodu. W wywiadzie dla "Harper's Bazaar" wyznała, że mąż przez lata zdradzał ją z nianią.

W końcu uśmiechnęło się do niej szczęście i na planie "The Voice" poznała Blake'a Sheltona. Oboje wcielali się tam w rolę jurorów. Przeszli od przyjaźni do miłości. Na Instagramie piosenkarki można znaleźć wiele wspólnych zdjęć z ukochanym i widać, że są ze sobą bardzo szczęśliwi.

Myślicie, że zdecydują się na uchylenie rąbka tajemnicy i pochwalą się zdjęciami ze ślubu?