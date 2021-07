Katarzyna Bujakiewicz w żółtym stroju kąpielowym i z czerwoną deską pod pachą biegnie brzegiem morza niczym Pamela Anderson ze "Słonecznego patrolu". Przypomina kanadyjską aktorkę? Nie musi, ale na pewno przebija ją o stokroć poczuciem humoru. Wdzięczny trucht polskiej gwiazdy po plaży zakończył się spektakularnym upadkiem.

"Jaki kraj, taka Pamela" - podpisała z dystansem nagranie.

Fani komplementują: To mamy zaje*isty kraj!

Pamela ze "Słonecznego patrolu" to przeszłość. Teraz nadchodzi Ania z "Love Island"!

Katarzyna Bujakiewicz w roli Pameli Anderson. Nie zabrakło wpadki

Morze, plaża i rozwiane w biegu blond włosy aktorki, aż tu nagle... potknięcie i upadek, a w tle odgłosy śmiechu. Katarzyna Bujakiewicz potwierdza, że to, co pozornie nieidealne, może być ciekawsze i zabawniejsze. Gwiazda nie przejęła się gafą zarejestrowaną na filmiku, na którym wciela się w C.J. Parker ze "Słonecznego patrolu". Wręcz przeciwnie - zaprezentowała nagranie na Instagramie i zebrała wiele pozytywnych komentarzy od internautów wychwalających jej dystans do siebie.

No to biegiem na wakacje! Jaki kraj, taka Pamela - zapowiedziała.

Zobacz wideo Katarzyna Bujakiewicz udaje Pamelę Anderson!

Na post gwiazdy zareagowali jej koledzy z branży - między innymi wierna przyjaciółka Marzena Rogalska i Leszek Stanek. Oboje wyznali Bujakiewicz miłość.

Kocham cię!

Love - pisali rozbawieni.

Do dyskusji włączyli się też inni internauci.

Kasiu, ten film powinien być na receptę!

Oj, mało kto potrafi tak ciekawie się przewrócić.

Polska ma lepszą Pamelę niż Ameryka. Mistrzyni! - komentowali.

Zgadzacie się z opiniami fanów? Niewątpliwie Anderson może Katarzynie pozazdrościć naturalności i poczucia humoru.

