2 czerwca 2021 roku Klaudia Halejcio została mamą. Urodziła córeczkę, której dała na imię Nel. Aktorka szybko po porodzie pochwaliła się swoim szczęściem w social mediach. Od tego czasu dzieli się z fanami zdjęciami pociechy, ale także doświadczeniami i przemyśleniami na temat macierzyństwa. Teraz opowiedziała jak wyglądał jej pierwszy, wspólny wyjazd z małą Nel.

Klaudia Halejcio zabrała córkę na pierwszą wycieczkę

Klaudia Halejcio, świętując pierwszy miesiąc Nel na świecie, zabrała małą do Sopotu. Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa pozwala, aby świat show-biznesu wracał powoli do normy. Świeżo upieczona mama postanowiła skorzystać z zaproszenia na branżowy event i wybrała się do Trójmiasta. Chcąc pogodzić macierzyństwo z życiem zawodowym, zabrała ze sobą córkę. Aktorka przyznała, że było to dla niej wyzwanie.

Mój pierwszy dalszy wyjazd z maluchem. Przyznaje stresowałam się bardzo… w głowie tysiąc myśli na minutę… Jak się przygotować? Co spakować? Ile przerw w podróży? Czy poradzę sobie sama? Aaaa… myślałam, że zwariuję! Mój wyjazd dobiega końca i powiem Wam, że to była doskonała decyzja. Oderwałam się od codzienności, odetchnęłam czystym powietrzem, spotkałam sporo znajomych. Jestem szczęśliwa, a mój maluch razem ze mną. Powoli wracamy do domu.

Fanki Halejcio doceniły jej szczere słowa.

