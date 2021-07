Izabella Krzan siedzi na dachu jednego z warszawskich budynków, z którego rozpościera się panoramiczny widok na stolicę i dzierży w dłoni popularny napój - ten sam, którego picia odradził w spektakularny sposób podczas Euro 2020 sam Cristiano Ronaldo.

Zakupy przed luźnym weekendem zrobione, przekąski są, nowa Coca-Cola Zero Cukru w dużych ilościach również jest… Czas na chill z widokiem i oczekiwanie piąteczku! - napisała z dumą.

Kolega prezenterki TVP, Tomasz Wolny, ma jednak inne, bardziej zdrowe plany na weekend. Modelka nie będzie zadowolona z jego krytycznej uwagi.

Zobacz wideo Izabella Krzan zastąpiła Marzenę Rogalską w "Pytaniu na śniadanie". Jak modelka komentuje te zmiany?

Izabella Krzan promuje Cola-Colę. Tomasz Wolny jest przeciwny

Ja już wiem, że jest to #BestCokeEver, ale czy wy przeprowadziliście już test smaku? - pyta prowadząca "Koła Fortuny", prezentując puszkę z niesłodzonym napojem.

Jej kolega z branży odpowiedział dosadnie na tę zaczepkę, sugerując, że reklamowane przez Izabellę picie nie należy do najzdrowszych.

Przeprowadziliśmy i nie wiem co gorsze - smak czy skład, więc jak to mówi Ronaldo: "Aqua!" - nawiązał do słów piłkarza wypowiedzianych podczas Euro 2020 na temat głównego sponsora tego sportowego wydarzenia.

Tomasz Kammel o odejściu Rogalskiej z TVP i Izabelli Krzan. "Jest kapitalnie"

Internauci wtórowali prezenterowi "Pytania na śniadanie" i polubili jego komentarz.

Tomasz Wolny - dokładnie.

No, no. Koleżanka nie będzie zadowolona z opinii.

Minus za Coca-Colę. Nawet Ronaldo ją odstawił. Szkoda, że ludzie w 2021 roku jeszcze promują takie rzeczy.

Myślicie, że Krzan poczuje się urażona kąśliwą uwagą kolegi z "Pytania na śniadanie"? Modelka na co dzień pracuje w porannym programie u boku Tomasza Kammela, natomiast telewizyjną towarzyszką Tomasza Wolnego w śniadaniówce jest Ida Nowakowska. Nie zmienia faktu, że oboje często spotykają się podczas wydarzeń organizowanych przez TVP, występują razem w show "To był rok!" i do tej pory pałali do siebie dużą sympatią. Czy to się zmieni?

