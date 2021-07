Książę Karol przygotował dla pracowników i wolontariuszy placówek medycznych prezent w ramach podziękowania za ich misję podczas pandemii koronawirusa. Członek rodziny królewskiej stworzył playlistę, złożoną ze swoich ulubionych piosenek, która została im puszczona. Agencja PA dotarła do niej, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, czego słucha książę Karol.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę Karol dziękuje medykom

Książę Karol podzielił się ulubioną playlistą

Książę Karol przy okazji przemówił, stało się to w audycji o nazwie "Music & Memories With HRH". Mówił o tym, jak to "był pod ogromnym wrażeniem poświęcenia okazywanego przez wspaniałych pracowników i wolontariuszy NHS [Narodowej Służby Zdrowia] w całym kraju". Podziękował też za odporność oraz za "okazanie niezłomności ducha w czasie największej próby".

Blanka Lipińska nie chce mieć dzieci i wyjaśnia, dlaczego

Przy okazji zdradził co nie co o wybranych piosenkach, które znalazły się na jego liście. Zwłaszcza jedna ma dla niego specjalne znaczenie i sprawia, że jego nogi same rwą się do tańca. Chodzi o przebój zespołu The Three Degrees "Givin' Up, Givin' In". Numer został wykonany na jego 30. urodzinach i od dawna sprawia, że chce tańczyć i czuje przypływ energii.

Oto lista, która działa pozytywnie na księcia Karola:

"Don't Rain On My Parade" - Barbra Streisand

"La Vie En Rose" - Edith Piaf

"Upside Down" - Diana Ross

"The Voice" - Eimear Quinn

"The Click Song" - Miriam Makeba

"You're A Lady" - Peter Skellern

"La Mer" - Charles Trenet

"Bennachie" - Old Blind Dogs

"Lulu's Back In Town" - Dick Powell

"They Can't Take That Away From Me" - Fred Astaire and Ginger Rogers.

"Tros Y Garreg/Crossing the Stone" - Catrin Finch

"Tydi a Roddaist" - Bryn Terfel

Piotr Kraśko pierwszy raz skomentował odejście Marzeny Rogalskiej z TVP