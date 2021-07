Kilka miesięcy temu głośno było o odejściu Marzeny Rogalskiej z TVP. Prezenterka przyznała, że szala goryczy przelała się w dniu Strajku Mediów, podczas którego prowadziła poranne wydanie "Pytania na śniadanie". Niedługo później ogłosiła światu, że na dobre odchodzi z Telewizji Polskiej. Jej decyzja była szeroko komentowana w mediach. Po jakimś czasie swoje trzy grosze zdecydował się dorzucić Piotr Kraśko.

Piotr Kraśko pierwszy raz skomentował odejście Marzeny Rogalskiej z TVP

Piotr Kraśko nie jest skory do udzielania wywiadów. Zdecydowanie lepiej się czuje po tej drugiej stronie, jednak niedawno pokusił się o rozmowę z dziennikarką serwisu Plejada. Ta spytała go, czy był zaskoczony decyzją Marzeny Rogalskiej o odejściu z Telewizji Publicznej. Ładnie wybrnął i przy okazji opowiedział, co sądzi na jej temat.

Uważam, że Marzena Rogalska jest świetną dziennikarką i świetnym człowiekiem. Pamiętam wszystkie spotkania z Marzeną. Były ciepłe, serdeczne, miłe. To jest tak pozytywna osoba, że nie sposób nie życzyć jej jak najlepiej. I jestem przekonany, że będzie robiła jeszcze fantastyczne rzeczy i wszyscy będziemy ją podziwiać, a życie jest naprawdę niespodziewane - skomentował Kraśko.

Piotr Kraśko o ciemnych stronach zawodu dziennikarza. Nie mógł być przy narodzinach pierwszego syna

Piotr Kraśko dodał również, że sam jest zaskoczony tym, jak potoczyła się jego kariera dziennikarska. Zaznaczył, że jeszcze kilka lat temu by nawet nie pomyślał, że zasiądzie na kanapie "Dzień Dobry TVN" w roli prowadzącego. Jak się okazuje, życie pisze przeróżne scenariusze, a Marzena Rogalska po takiej dawce komplementów od kolegi po fachu z pewnością czuje się świetnie.

