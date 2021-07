Tiktokerka publikująca pod pseudonimem @she_plusthree w środę udostępniła wideo, w którym cytuje dialogi z przebojowego sitcomu "Przyjaciele". Obserwatorzy zwrócili uwagę na ogromne podobieństwo do serialowej Rachel.

Jennifer Aniston ma sobowtóra

Jennifer Aniston ma sobowtóra. To Lisa, bo tak według magazynu E! News ma na imię tiktokerka, której film zdobył ogromną popularność. Post obejrzało 350 tysięcy osób w ciągu zaledwie 48 godzin. Wielu użytkowników mediów społecznościowych chciało poznać sobowtóra Jennifer Aniston. Co więcej, obecnie filmik ma ponad 540 tysięcy polubień i 15 tysięcy. udostępnień. Pod postem obserwatorzy zostawili wiele komentarzy, w których podkreślają podobieństwo Lisy do gwiazdy Hollywood:

Myślałam, że to Aniston.

Wyglądasz jak Aniston.

Powinny się spotkać.

Lisa została okrzyknięta sobowtórem Jennifer Aniston. Ma nie tylko identyczną fryzurę, ale internauci widzą podobieństwo do serialowej Rachel również w jej rysach twarzy, oczach i podbródku. Lisa tak bardzo przypomina ikonę Hollywood, że w opisie na swoim profilu na Tik Toku musiała doprecyzować, że nie jest to konto znanej aktorki „Nie Jennifer Aniston".

Tymczasem prawdziwa Jennifer Aniston, po tym, jak pokazała się w specjalnym odcinku "Przyjaciół" i zachwyciła urodą, pytana jest w mediach o sekret swojej młodości. Aktorka twierdzi, że stosuje post przerywany i intensywnie ćwiczy pilates.

Przerywany post: czy to skuteczny sposób na utratę wagi

Ciekawe co sądzi o swoim sobowtórze? A według was są podobne?

