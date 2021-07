Książę Harry wraz z księciem William wziął ostatnio udział w odsłonięciu posągu Diany. Jednak wspólne uroczystości nie spowodowały, że napięcia między braćmi poszły w niepamięć. Konflikt nie został zażegnany, a jednym z jego elementów jest... biżuteria po ich matce, księżnej Dianie.

Złoty zegarek księżnej Diany

Tuż przed pierwszymi świętami Bożego Narodzenia po śmierci księżnej Diany książę William i Harry zostali zabrani do jej pokojów w Pałacu Kensington. Mieli wówczas wybrać osobiste rzeczy księżnej, które chcieliby zatrzymać, zanim przeprowadzą się do Clarence House, aby zamieszkać z księciem Karolem. Kamerdyner Diany, Paul Burrell, ujawnił po latach, że zarówno William, jak i Harry chcieli mieć na pamiątkę biżuterię po swojej matce.

Burrell przypomniał sobie, że 15-letni wówczas William wybrał jako pierwszy i poprosił o złoty zegarek Cartier Tank. Z kolei Harry poprosił o pierścionek zaręczynowy swojej matki. Według Burrella Harry wyjaśnił, że szczególnie zapamiętał ten pierścionek:

Pamiętam, jak trzymałem mamę za rękę, gdy byłem małym chłopcem, a ten pierścionek zawsze boleśnie odciskał się na mojej ręce, ponieważ był tak duży - mówił 12-letni wówczas Harry

Jednak w 2010 roku Harry wymienił z Williamem zegarek za pierścionek. William chciał podarować pierścionek zaręczynowy Kate Middleton. Harry podobno sam zaproponował zamianę.

Czy nie byłoby stosowne, gdyby miała pierścionek mamy? Wtedy pewnego dnia ten pierścionek zasiądzie na tronie Anglii.

Dzisiaj księżna Kate nie rozstaje się z pierścionkiem z białego złota z 12-karatowym szafirem otoczonym 14 brylantami.

Okazuje się, że zegarek Diany, który wziął Harry, jest teraz w posiadaniu Meghan Markle. Kilka razy pokazała się z nim publicznie. Według informatora "Woman’s Day", William miał nadzieję, że zegarek po Dianie dostanie ktoś inny.

Diana uwielbiała ten zegarek. William z radością dał go Harry’emu w nadziei, że pewnego dnia zostanie podarowany kobiecie, która wejdzie do ich rodziny, a nie rozerwie ją na strzępy.

Dlatego teraz Williamowi trudno się pogodzić z myślą, że to właśnie Meghan nosi złoty zegarek Diany - donoszą osoby związane z królewskim dworem:

Widok Meghan noszącej zegarek jego matki musi być bardzo bolesny.

Dlaczego Meghan Markle nie powinna nosić zegarka Diany

Nie tylko William nie jest zadowolony, że zegarek księżnej Diany trafił w ręce Meghan. Uważa się ten przedmiot za cenną pamiątkę po księżnej, a Meghan traktuje go jak przedmiot codzienny. Jak zauważyli fani Diany, Meghan nosi go na ręce wraz z innymi bransoletkami, co może prowadzić do zadrapań i śladów. Krótko mówiąc, może potencjalnie uszkodzić bardzo cenny zegarek. Ponadto ten konkretny model Cartier Tank Française ma dodatkowe znaczenie, przecież należał do najbardziej znanej i najczęściej fotografowanej kobiet na świecie. Jej historia sprawia, że jest to zegarek o ogromnej wartości historycznej.

Przypomnijmy, że chociaż Diana posiadała kilka różnych zegarków, jej ulubionym był klasyczny 18-karatowy złoty Cartier Tank Française. Zegarek, który dziś kosztuje 22 200 dolarów, był prezentem od jej ojca, Johna, Earla Spencera, na jej 21 urodziny.