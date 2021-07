Katarzyna Glinka, aktorka znana z wielu seriali, jest bardzo aktywna w sieci. Na jej Instagramowym koncie możemy zobaczyć, co czyta, jak spędza wakacje czy świętuje urodziny syna. Teraz jednak poskarżyła się na... firmy budowlane.

Kasia Glinka zdenerwowała się na firmy budowlane

Kasia Glinka jeszcze niedawno chwaliła się w mediach społecznościowych, że sama wzięła się za wykańczanie domu. W swoim wpisie wyznała wówczas, że sprawia jej to całkiem dużo frajdy, choć nie ukrywa, że wolałaby już urządzać wnętrza. Dodała także, że bardzo zwraca uwagę na ceny w sklepach, w których kupuje materiały, a także dodatki do domu. Nie ukrywała, że zależy jej na tym, by nie przepłacać.

Nic dziwnego, że mocno się zdenerwowała, kiedy usłyszała, ile miałaby zapłacić za zrobienie schodów. Dodała w sieci wpis pełen emocji. Zdaniem aktorki wiele firm, znając dane klienta i wiedząc, że to ktoś znany, proponuje wycenę z kosmosu.

Normalnie mnie roznosi. Otóż okazuje się, że jestem klasyczną przedstawicielką celebryty, który śpi na pieniądzach - zarabia niczym w Hollywood, w domu klamki ma za złota, generalnie nie pracuje i wszystko samo mu spada z nieba. Oczywiście nie ma pojęcia, ile co kosztuje, dlatego każda dowolna wycena zrobiona przez firmę, która złowi takiego delikwenta, ma tzw. złote żniwa. Jestem na etapie składania ofert różnym firmom i przyznam, że szlag mnie trafia, kiedy przychodzą propozycje kompletnie z du*y! napisała zdenerwowana aktorka.

Aktorka zdradziła, że nie wymyśliła sobie szczególnie nadzwyczajnego projektu i chodziło jej jedynie o schody w zwykłym domu. Ponoć rekordowa wycena, która do niej trafiła, wynosiła 100 tys. złotych!

Rekordową wycenę dostałam od firmy, która chciała mi sprzedać schody - za wykonanie podstopni krzyknęli bagatela 100 tys. złotych. Nie, nie posiadam 7-piętrowego pałacu. Tu chodzi o zwykły dom!

Pod wpisem aktorki podpisało się wiele osób, które mają podobne doświadczenia. Wy też spotkaliście się z czymś takim?

