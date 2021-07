Lara Gessler wybrała się wraz z mężem i córką na wakacje nad polskie morze. Nie zabawili tam jednak zbyt długo. Po kilku dniach rodzina wróciła do Warszawy, a córka Magdy Geesler nie kryła swojego rozczarowania. Pobyt zaliczyła do nieudanych. Nie dość, że pogoda nie dopisała, to było drogo.

Lara Gessler narzeka na ceny nad polskim morzem

Lara Gessler dodała na Instagramie zdjęcie z samochodu. Pod fotografią napisała, że jedzie do domu. Wróciła z urlopu do Warszawy pełna goryczy. Od razu nagrała InstaStories, by podzielić się z fanami swoimi przemyśleniami na temat wypoczynku nad Bałtykiem. Okazało się, że wraz z mężem postanowili nie przedłużać tam pobytu. Restauratorka nie zamierzała dopłacać do dodatkowych noclegów.

Słuchajcie, wróciliśmy właśnie do domu. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy przedłużać wyjazdu, bo pogoda jest beznadziejna, a ceny nad morzem kosmiczne! Po prostu to jest coś nieprawdopodobnego, ile kosztują hotele w tej chwili. Doszliśmy do wniosku, że dołożymy sobie do naszego następnego wyjazdu więcej kasy - powiedziała na Instagramie.

Córka Magdy Gessler dołączyła tym samym do szerokiego grona osób, które narzekają na wygórowane ceny nad Bałtykiem. Nie ujawniła przy tym, ile wraz z rodziną musiała zapłacić za pobyt nad polskim morzem. Wybrała się tam jednak w sezonie letnim, kiedy noclegi nad Bałtykiem są najdroższe w całym roku.

Lara Gessler fot. instagram.com/lara_gessler

Lara Gessler w ubiegłym roku wyszła za mąż za prawnika Piotra Szeląga. W październiku tego samego roku urodziła córkę Nenę. Od tamtej pory celebrytka chętnie pokazuje ujęcia z pociechą w mediach społecznościowych. Relacjonuje, jak odnajduje się w roli matki, a fani chętnie śledzą jej życie prywatne. Na Instagramie obserwuje ją ponad 220 tysięcy osób.