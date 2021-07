Od samego początku związek Piotra Rubika i Agaty Rubik budził wiele kontrowersji, a to przez dzielącą ich różnicę wieku. Kompozytor ożenił się z modelką, gdy ta miała 22 lata, a on 40. Mimo wszystko para wciąż tworzy udane małżeństwo, co sami zainteresowani regularnie udowadniają w sieci czy telewizji, jak to było w przypadku programu "Power Couple" na antenie TVN. Obydwoje często na Instagramie prezentują wnętrza swojego domu. Tym razem zabrali fanów do ogrodu. Jest na czym oko zawiesić.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata i Piotr Rubikowie świętują rocznicę ślubu w Paryżu

Agata i Piotr Rubik świętują początek wakacji, tańcząc z dziećmi na tle ogrodu z basenem

Agata i Piotr Rubik mogą pochwalić się pięknym domem na warszawskim Wilanowie. Wnętrza urządzone są bardzo nowocześnie i przytulnie zarazem, co Agata chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Z domu jest wyjście na duży ogród. To właśnie tam Rubiki zdecydowali się zatańczyć całą rodziną, aby świętować wyczekiwane wakacje. Zarówno Piotr, jak i Agata pochwalili się nagraniem z tego rodzinnego wydarzenia.

Nie dość, że piątek to jeszcze wakacje - czas zapomnieć o problemach, choć na chwilę - cieszmy się czasem spędzonym razem! - czytamy pod postem kompozytora.

Musimy przyznać, że ogród Rubików wygląda jak z katalogu, a największą furorę robi pokaźnych rozmiarów basen, który można przykryć, gdy pogoda nie rozpieszcza. Nieopodal niego znajdują się meble ogrodowe, które idealnie sprawdzają się podczas letnich przyjęć. Zobaczcie zresztą sami.

Robi wrażenie?

Piotr i Agata Rubik świętują w Paryżu 13. rocznicę ślubu. "Poszłam z mężusiem na kolację"

ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska zdradziła, jak dba o swoją formę. Pozwala sobie na spożywcze grzeszki! "Po czterdziestce trzeba wstać z kanapy" [PLOTEK EXCLUSIVE]