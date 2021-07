Sylwia Bomba to jedna z ulubionych uczestniczek formatu "Gogglebox. Przed telewizorem". Jesienią weźmie też udział w kolejnym show - "Taniec z Gwiazdami". W jej życiu wiele się dzieje i to nie tylko tym zawodowym, ale też prywatnym.

Sylwia Bomba na weselu. Kiedyś wzbudziła sensację jasną sukienką, a teraz?

Sylwia Bomba rozstała się z partnerem

Sylwia Bomba, gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem", chętnie dzieli się z fanami szczegółami ze swojego życia. Na jej koncie na Instagramie można zobaczyć, jak spędza czas wspólnie z ukochaną córką Antosią. Dość często w jej mediach społecznościowych gościł też ojciec dziewczynki, Jacek, z którym celebrytka była związana od lat.

Dlatego dużym zaskoczeniem dla fanów okazała się informacja, że celebrytka od kilku już miesięcy nie jest z ojcem swojej córki. Tym bardziej że jeszcze w grudniu para udzieliła wywiadu stacji TVN, podczas którego opowiadali romantyczną historię swojego pierwszego spotkania.

W sobotę Sylwia niespodziewanie zamieściła na InstaStories zdjęcie z wpisem, że rozstała się ze swoim partnerem.

Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi poinformowała celebrytka.

Sylwia Bomba Sylwia Bomba/Instagram screen

Dała też do zrozumienia, że zakończenie związku było jej decyzją. Ponadto celebrytka uważa, że to był dobry krok i jest zadowolona, że go podjęła.

Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja - napisała w relacji.

Sylwia Bomba podkreślił też, że nie zamierza więcej komentować rozstania. Robi to ze względu na małą Antosię.

Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia - podsumowała celebrytka.

Będziecie kibicować jej w "Tańcu z Gwiazdami"?

