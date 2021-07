Internauci nie kryli oburzenia, gdy na Facebooku ukazała się zapowiedź tematu dania w "Pytaniu na śniadanie". Redakcja ogłosiła dyskusję: "Kobiety plus size wyśmiewane i hejtowane! Czy dziewczyna z nadwagą nie może mieć przystojnego chłopaka?!?".

Zobacz wideo Izabella Krzan o prowadzeniu "Pytania na śniadanie" zamiast Marzeny Rogalskiej

"Pytanie na śniadanie" o kobietach plus size

Dziennikarze TVP poruszają w programie śniadaniowym tematy uniwersalne i nośne, jednak zdarzają się im pewne wpadki. Gdy na Facebooku zapowiedziano rozmowę o kobietach plus size i ich związkach z przystojnymi mężczyznami, redakcja nie spodziewała się takiego odzewu.

Wydawcom programu zarzucono, że temat jest krzywdzący dla kobiet plus size, a ponadto stygmatyzuje i powiela stereotypy. Zdaniem Internautów waga kobiety nie ma znaczenia.

Co więcej, mężczyźni ponoć lubią krąglejsze panie.

Komentujący zwrócili uwagę na dwa poważne błędy w zapowiedzi TVP. Po pierwsze, że temat został źle sformułowany.

Coraz bardziej zaskakujące te wasze tematy. Co ma do tego wygląd? (...) Myślałam, że te durne stereotypy już dawno zostały zapomniane - napisała jedna z internautek.

Nakręcacie dalej sami. Czy to ważne, czy ktoś jest szczupły czy bardziej przy kości? Ogarnijcie się w końcu

Czego wy uczycie w tej telewizji? Potem zdziwienie, że w szkole się wyśmiewają przez wygląd czy ubranie

Drugi błąd, jaki wytknęli komentujący, to ilustracja do tematu. Zdjęcie zamieszczone bowiem na Facebooku przedstawiało kobietę z kilkoma kilogramami więcej, a nie, zdaniem wielu, kobietę plus size.

Definicja pojęcia "plus size" jest w dalszym ciągu mocno przekarykaturalizowa.

Ja widzę tu piękną kobietę.

Zdrową, rzeczywistą, z ogromem wdzięku i świadomą swojej kobiecości.

Ida Nowakowska, Tomasz Wolny pytanienasniadanie.tvp.pl

Redakcja postanowiła odpowiedzieć na zarzuty, tłumacząc, że komentujący nie zrozumieli rozmowy.

Czy zrozumiała Pani, że to nie nasze pytanie, tylko hejterów, którzy takim pytaniem wyśmiewali tę kobietę?

Pani też słabo zrozumiała tę rozmowę? Omawialiśmy pytanie tych, którzy wyśmiewają tę panią. Nie zgadzamy się z takim traktowaniem, o tym była ta rozmowa - tłumaczyła redakcja śniadaniówki.

Nie od dziś wiadomo, że każdy z nas wygląda zupełnie inaczej i jest to w pełni zrozumiałe i normalne. Najważniejsze to dbać o zdrowie i dobrze czuć się z własnym ciałem. Doskonale wie to m.in. Ewelina Lisowska, która przyznała, że nie zrobiła perfekcyjnej formy na lato, a jednak nie zadręcza się tym. Wprost przeciwnie, wokalistka jest dumna ze swojego ciała.

