Anna Markowska opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, które wywołało niemałe zamieszanie. Modelka zapozowała razem z Pawłem Delągiem. W opisie zdradziła, że razem z aktorem znajdują się "gdzieś na środku wszechświata". Pojawiły się spekulacje, że są w związku.

Anna Markowska wzięła udział w siódmej edycji "Top Model". W programie doszła aż do finału, jednak nie udało jej się wygrać. Modelka nie afiszuje się w mediach społecznościowych swoim życiem prywatnym. Publikując nowe zdjęcie na Instagramie, rozpętała mnóstwo spekulacji na temat partnera. Na fotce obok modelki można zauważyć Pawła Deląga. Ania w opisie przyznała, że znajdują się na "środku wszechświata" i pokazała, w jakich okolicznościach przyrody spędzają czas. Trudno nie zauważyć, że tajemnicza miejscówka prezentuje się bardzo sielsko i romantycznie.

Mądrość i szczerość zamknięta w chwili z książką i winem, którą zapamiętam na zawsze. Gdzieś na środku wszechświata - napisała modelka.

W komentarzach zawrzało. Internauci są przekonani, że Paweł i Ania tworzą nowy, gorący związek w show-biznesie.

Najpiękniejsza modelka z najlepszym aktorem.

Jesteście bardzo podobni do siebie.

Aniu ogromnie się cieszę i gratuluję. Jesteś przepiękną kobietą - czytamy.

Jedna z internautek przyznała, by nie wyciągać pochopnie wniosków. Podkreśliła, że liczba komentarzy sugerująca związek jest zatrważająca, a prawda może wyglądać zupełnie inaczej. Zwróciła uwagę, że Ania i Paweł mogą być dobrymi przyjaciółmi, którzy lubią spędzać ze sobą czas, co nie oznacza, że są parą.

A czy ktoś tu napisał, że to jest związek? Nie można mieć zdjęcia z dobrym znajomym, przyjacielem! I zaraz takie komentarze wstrętne pisać. Szok - napisała.

Pojawiły się również komentarze odnoszące się do sporej różnicy wieku pomiędzy Anią a Pawłem. Dzieli ich 25 lat. Modelka szybko ucięła temat, odpisując na zaczepkę fanki, która napisała, że aktor wygląda jak jej ojciec.

Będąc 30-letnią kobietą, proszę pozwolić, że samodzielnie uznam kto jest dla mnie odpowiedni - odgryzła się Anna Markowska.

Paweł do tej pory nie miał szczęścia w miłości i do tej pory był singlem. Łączono go już z Dominiką Kulczyk czy Patrycją Markowską, choć sam nigdy się do tego nie odniósł. W latach 1990-1993 był związany z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą ma syna Pawła.