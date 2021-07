Karolina Ferenstein-Kraśko dzieli życie pomiędzy Warszawą a Gałkowem, gdzie prowadzi własną stadninę koni. Jeździectwo jest jej wielką pasją i na tym polu może pochwalić się sporymi osiągnięciami. Na Instagramie pokazała, jak wygląda jej sielska sypialnia w domu na Mazurach.

Karolina Ferenstein-Kraśko pokazała retro sypialnię

Karolina Ferenstein-Kraśko to wielka miłośniczka zwierząt. Nie mogła zapomnieć o dniu psa, który był obchodzony 1 lipca. Pokazała na Instagramie urocze zdjęcie, na którym jej mąż Piotr Kraśko wypoczywa z córką Larą i dwoma pupilami - Kiarą i Klarą, które wygodnie leżą na łóżku.

My jednak zwróciliśmy uwagę na retro sypialnię Karoliny i Piotra Kraśków. Karolina od czasu do czasu przemyca na Instagramie, jak wyglądają ich wnętrza. Dom w Warszawie jest urządzony w zupełnie innym stylu niż ten na Mazurach. Można zauważyć, że małżeństwo zdecydowało się na urządzenie wnętrza antykami. Sporych rozmiarów, drewniane łóżko ze zdobionym zagłówkiem i pasujący stolik nocny, na którym leży stos książek, nadają sypialni sielskiego klimatu. W pomieszczeniu dominują stonowane barwy. Nie zabrakło nawiązania do wielkiej pasji Karoliny. Nad łóżkiem zawisł obraz z koniem. .

Dzisiaj Dzień Psa! Choć ja jestem daleko w Holandii na zawodach to moja kochana ekipa już świętuje. Z okazji tego wyjątkowego święta @kiara_krasko i Klara (nasza starsza pani jamniczka) pozwoliły łaskawie @p_krasko i Larze na leżakowanie w ciągu dnia. Czy u Was też tak to wygląda, że najlepsze miejsca w domu okupują wasi czworonożni przyjaciele? - napisała.

Karolina i Piotr doczekali się trójki dzieci. Mają dwóch synów, Konstantego i Aleksandra, a także córkę Larę. Rodzina Karoliny kilkanaście lat temu postanowiła wyprowadzić się z Warszawy i w Gałkowie stworzyła wyjątkowe miejsce, stadninę koni Ferensteinów, której właścicielem i dyrektorem jest dzisiaj Karolina. Wiejskie zabudowania przekształcono, zachowując charakter tego miejsca. Podobają się wam antyki i niebanalne meble?