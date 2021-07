Anna Lewandowska wypoczywa z rodziną na Majorce, co chętnie relacjonuje na swoim Instagramie. Z uwagi na pracę Roberta Lewandowskiego nieczęsto mogą pozwolić sobie na wolny wieczór tylko we dwoje. By pielęgnować związek, starają się regularnie wychodzić na randki. Tak zrobili tym razem i Ania zaprezentowała się w seksownej kreacji, która pochodzi z kolekcji polskiej marki.

Anna Lewandowska w seksownej kreacji na randce z mężem

Na Instagramie najczęściej można zobaczyć Annę Lewandowską w sportowych zestawach, jednak od czasu do czasu lubi się wystroić. Tym bardziej gdy wybiera się na randkę z mężem.

Na profilu piłkarza pojawiło się urocze zdjęcie z Anią, na którym pozują na tle Morza Śródziemnego. Robert ma na sobie ciemną koszulę, którą zestawił z jasnymi spodniami i beżowymi mokasynami. Największą uwagę przyciąga jednak jego piękna żona. Ania tego dnia założyła na siebie seksowną kreację w czerwonym kolorze o długości midi. Sukienka "Lewej" to model z kolekcji Lany Nguyen. Za zwiewną kreację, która podkreśla plecy, trzeba zapłacić 590 złotych. Tego typu krój jest hitem tegorocznego lata i schlebia sylwetce. Po bokach ma ściągacze, dzięki którym można regulować długość sukienki. Do kreacji Ania dobrała czarne sandały i pasujące kolorystycznie okulary przeciwsłoneczne.

Letnie dni - napisał sportowiec.

Lana Nguyen to znana w Polsce projektantka, która razem z Maffashion założyła markę Eppram. Z powodzeniem prowadzi również własny biznes, a po jej kreacje sięga coraz więcej gwiazd z naszego show-biznesu.

