Angelina Jolie i The Weeknd spotykają się. Przyłapano ich na wspólnej kolacji w Santa Monica

Wiadomość o tym, że Angelina Jolie i The Weeknd spotykają się najprawdopodobniej wielu fanów wprawiła w osłupienie. Aktorka wciąż toczy batalię sądową ze swoim byłym mężem Bradem Pittem, a wokalista poświęca się karierze muzycznej. Dzieli ich także spora różnica wieku, bowiem Angelina Jolie jest starsza od piosenkarza o 15 lat. Najwyraźniej jednak żadne z powyższych nie stanęło na przeszkodzie, by tych dwoje wybrało się na wspólną kolację.

REKLAMA

Domniemana dziewczyna Pitta komentuje związek z aktorem. Stawia jeden warunek

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska i zakrapiane imprezy? Wylicza, czemu nie lubi chodzić do klubów

Angelina Jolie i The Weeknd spotykają się. Wybrali się razem na kolację

Jak podaje dziennik "The Sun" Angelina została zauważona we włoskiej restauracji Giorgio Baldi w Los Angeles, do której wybrała się wraz z wokalistą. Para opuściła jednak lokal osobno.

Para podobno spędziła godziny w restauracji, zanim wyszła osobno, aby uniknąć wzbudzenia podejrzeń - podaje "The Sun".

Angelina Jolie spotyka się z byłym mężem! Rozważa nawet ponowny ślub

Angelina Jolie włożyła czarną sukienkę oraz beżowy płaszcz. The Weeknd natomiast postawił na nieco mniej oficjalny styl, wybierając jeansową kurtkę oraz klasyczny czarny T-shirt.

Nie wiadomo póki co, czy aktorkę i piosenkarza łączy coś więcej, czy też było to wyłącznie koleżeńskie wyjście na kolację. Przypomnijmy, że jeszcze w 2019 roku The Weeknd spotykał się z Bellą Hadid. Ich związek należał jednak do tych bardziej burzliwych, bowiem para rozstała się na jakiś czas w 2016 roku. W międzyczasie partnerką wokalisty była także Selena Gomez.

ZOBACZ TEŻ: Trudna młodość Angeliny Jolie. Była wyśmiewana w szkole, lubiła sprawiać sobie ból. "Miałam przy sobie ostre przedmioty"