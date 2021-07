Prezenter TVP zaliczył wpadkę na wizji. Od razu wyłączyli mu mikrofon

Aleksander Sikora, prezenter TVP, podczas zapowiedzi programu na żywo przejęzyczył się i zrobił taką minę, jakby nie wiedział, że jest właśnie transmitowany na wizji.

REKLAMA

Zobacz wideo Najsłynniejsze wpadki w filmach, serialach i nie tylko! Czy naprawdę nie dało się ich uniknąć?

Dziennikarka TVN na zdjęciu z dziewczyną. Jej partnerka też pracuje w "Faktach"

Aleksander Sikora zaliczył wpadkę na wizji. Reakcja TVP była natychmiastowa

Sikora przejęzyczył się w wyrazie "emocje", ale - co zaskakujące - nie zamierzał ratować swojego wejścia. Reakcja realizatorów była błyskawiczna - wyłączyli dźwięk i zakończyli emisję. Choć wyszło trochę niezgrabnie, to cała sytuacja dostarczyła widzom powody do uśmiechu.

Mimo tego, widzowie okazali się wyrozumiali dla 31-letniego dziennikarza:

Lubię tego prezentera, każdemu może się zdarzyć.

I tak go lubię.

Warto przypomnieć, że wpadka Sikory jest niczym w porównaniu do tych, które już zdarzały się na wizji. Z pewnością wielu z nas pamięta wypowiedź Kamila Durczoka, który tuż przed prowadzeniem wiadomości na żywo zwrócił uwagę, używając wulgaryzmów, że jego stół jest brudny. Wypowiedź o "u***nym stole* usłyszało tysiące widzów, a na jej temat powstało jeszcze więcej memów.

Kolejnym przykładem, który często jest przytaczany przy takich okazjach, jest pomyłka młodej dziennikarki Ewy Michalskiej, która prowadziła relację z wypadku kolejowego. Dziennikarka podczas wypowiedzi na żywo "zacięła się" i nie mogła sformułować poprawnie zdań. Jej sformułowanie "szyny były złe" również zapisało się w pamięci internautów.

Niezapomnianym przykładem są też spodnie Marcina Prokopa. W jednym z odcinków "Dzień Dobry TVN", który prowadził razem z Dorotą Wellman, prezenterowi pękły spodnie w kroku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol zdradził, czy ma żal do ekspertów programu

Stres połączony z obecnością kamer robi swoje. Nie ma w tym jednak nic złego, gdyż jak powszechnie wiadomo - śmiech to zdrowie.