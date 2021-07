Stosunki pomiędzy księciem Harrym a członkami rodziny królewskiej wciąż są napięte, jednak wiele wskazuje na to, że wkrótce mogą się nieco ocieplić. Od czasu głośnego wywiadu księcia oraz jego żony u Oprah Winfrey, Harry już dwukrotnie odwiedził rodzinę w Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz w kwietniu podczas uroczystości pogrzebowych księcia Filipa, drugi raz, kilka dni temu, gdy przyleciał, aby uczestniczyć wraz z bratem w uroczystym odsłonięciu pomnika księżnej Diany. Jak się okazuje, Meghan Markle nie była do końca zadowolona z wyjazdu męża.

Meghan Markle boi się, że książę Harry ją zostawi. Myśli, że rodzina go nastawi przeciwko niej

Meghan Markle miała kilka obaw ze względu na podróż księcia Harry'ego do Wielkiej Brytanii. Wizyta w ojczyźnie potrwa dwa tygodnie, a przez ten czas Meghan będzie sama z dziećmi, w tym z zaledwie kilkutygodniową Lilibet. Co więcej, jak donoszą zagraniczne media, Meghan martwi się również, że Harry będzie chciał ją zostawić i wrócić do Wielkiej Brytanii. Życie w Stanach Zjednoczonych mu nie odpowiada.

Harry nie cieszy się życiem w Kalifornii. Nie ma własnych przyjaciół, nie ma systemu wsparcia i czuje się zamknięty w swojej rezydencji, której nienawidzi opuszczać, ponieważ boi się wszechobecnych paparazzich. Nie może uwierzyć, że ktokolwiek pomyślałby, że prasa w USA nie jest podobna do brytyjskich mediów. W Stanach jest o wiele bardziej agresywnie - mówi osoba z otoczenia pary.

Meghan nie chciała, żeby Harry leciał do Wielkiej Brytanii i doskonale wie, że sama jest już wpisana na czarną listę rodziny królewskiej.

Będzie poza zasięgiem wzroku w bardzo emocjonalnym momencie dla Harry’ego. Nie jest tym zachwycona. Ona bardzo chciała, żeby Harry nie leciał. Co więcej, Meghan uważa, że została wpisana na czarną listę pałacu przez Williama i jest tak niepopularna wśród Brytyjczyków, że prawdopodobnie nigdy nie wróci do Wielkiej Brytanii - dodaje informator.

Myślicie, że pogawędki braci mogą zmienić nastawianie Harry'ego do Meghan Markle i życia w USA?

