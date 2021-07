Karol i Laura byli uczestnikami piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a teraz związali się ze sobą. W programie eksperci połączyli ich jednak w inne pary: Laura poślubiła Maćka, natomiast Karol Igę. Małżeństwa nie przetrwały próby czasu, za to po emisji programu widzowie zaczęli spekulować o romansie Karola i Laury. Plotki te okazały się prawdą, a zainteresowani z coraz większa śmiałością zdradzają kulisy swojej relacji. W ostatnim czasie Karol zwrócił się do obserwatorów na Instagramie, gdzie poruszył temat "żalu do ekspertów".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol zdradził, czy ma żal do ekspertów programu

Karol podczas relacji na InstaStories przyznał, że eksperci zrobili wszystko, co było w ich mocy, aby odpowiednio dobrać do siebie osoby.

Nie mam żalu do ekspertów. (…) Oni po prostu na dany moment mieli nasze ankiety, przeprowadzali z nami testy i pod tym względem (nas dobrali - red.). Ani Laura, ani ja nie mamy pretensji jakichkolwiek.

Mężczyzna dodał, że poznanie Laury poza ramami programu sprawiło, że wchodzenie w relację stało się bardziej naturalne.

Nawet wydaje mi się, że to jest dużo bardziej pełniejsza relacja, że poznaliśmy się po programie, ponieważ nie ma tego stresu i emocji.

Karol podczas tej samej relacji na Instagramie bezpośrednio odniósł się do związku z Laurą. Mężczyzna przyznał, że para jest obecnie na etapie planowania wspólnej przyszłości. Stwierdził, że relacja z uczestniczką "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest dokładnie tym, czego szukał, zgłaszając się do programu.

Przypominamy, że nasza redakcja zapytała ekspertkę programu, Magdalenę Chorzowską, czy uważa, że psychologowie popełnili błąd, nie dobierając do siebie Laury i Karola.

Zakochanym życzymy dużo szczęścia i wytrwałości.