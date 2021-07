Trzecia edycja programu "Love Island" zapowiadała, że co najmniej kilka uczestników odnajdzie swoje drugie połówki. Niestety, większość z nawiązanych relacji nie przetrwała próby czasu i niedługo po powrocie do kraju - rozpadły się. Taki los spotkał Anię i Czarka, którzy w połowie maja przyznali, że już nie są razem. Związek pary zakończył się już po czterech tygodniach od momentu opuszczenia przez nią programu. Wiele jednak wskazuje na to, że Czarek zdążył pogodzić się z rozstaniem i odnalazł szczęście u boku innej kobiety.

"Love Island". Czarek ma nową dziewczynę. Pokazał zdjęcie z ukochaną

Czarek wrzucił na InstaStories zdjęcie, na którym czule całuje się z brunetką Natalią. Para wybrała się razem do Pragi, gdzie - oceniając po fotografii - spędziła wspólnie romantyczny czas. Uczestnik programu "Love Island" podpisał relację:

Next step - Italy. (Następny przystanek - Włochy. - tłum. red.)

I faktycznie - niewiele później wrzucił zdjęcie z Natalią zrobione w Wenecji.

Czarek z Love Island fot. Instagram - @adonis69c

Informacja o rozstaniu Czarka i Ani zaskoczyła wielu obserwatorów. Wydaje się, że obydwoje są rekordzistami w kategorii relacji budowanych na oczach widzów. Uczestnicy programu starają się jak najdłużej pokazywać fanom, że im się układa, bo to zawsze wzbudza dodatkowe zainteresowanie - a szczególnie po takich formatach, jak "Love Island", gdy głównym celem formatu jest poszukiwanie partnera. Czarek i Ania postanowili jednak nie mydlić oczu fanom i rozstać się jak najszybciej.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć dużo szczęścia zakochanym. Myślicie, że ich związek przetrwa próbę czasu?