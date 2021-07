Suknia ślubna księżnej Diany jest do dzisiaj jedną z najbardziej charakterystycznych kreacji ślubnych wszech czasów. Najbardziej znany jest ponad siedmiometrowy tren i dopasowany gorset ze starej koronki z Carrickmacross, która pierwotnie należała do królowej Marii, prababki pana młodego. Był też ręczny haft i dziesięć tysięcy pereł i cekinów. Jej wartość oszacowano na około 150 tysięcy dolarów. Ale nie wszyscy wiedzą, że nie była to jedyna kreacja, jaką Diana miała przeznaczoną na swój "wielki dzień".

Suknie ślubne księżnej Diany

Projektanci, którzy przygotowywali jedwabną suknię na ślub księżnej Diany, musieli zachować całkowitą dyskrecję. Podczas prac nad nią używali pseudonimu, który nadali swojej wyjątkowej klientce ("Deborah") i zatrudnili ochronę, aby utrzymać projekt dla księżnej Di w sekrecie. Taka ścisła tajemnica wokół ślubnnych kreacji koronowanych głów nie jest czymś wyjątkowym. Podobną dyskrecję zachowano w przypadku sukni ślubnej Kate Middleton od Alexandra McQueena.

Projektanci sukni - Davida i Elizabeth Emanuel - przyznali, że obawiali się, iż projekt ślubnej kreacji wycieknie do mediów i zepsuje całą niespodziankę, więc przygotowali w tajemnicy również drugi. Twierdzą, że Diana miała tajne zapasowe wydanie swojej słynnej sukni ślubnej z bufiastymi rękawami, o której, co zaskakujące, nawet nie wiedziała!

W tamtym czasie chcieliśmy mieć absolutną pewność, że sukienka jest niespodzianką - powiedział David.

Okazuje się jednak, że posiadanie zapasowej sukni jest dość powszechną praktyką podczas wesel na królewskim dworze. I bynajmniej nie chodzi o to, by zapewnić pannie młodej garderobę, gdyby jej suknia się zniszczyła, czy poplamiła w dniu uroczystości. W niedawnym wywiadzie dla Insidera Chloe Savage - hafciarka, która pracowała nad sukniami ślubnymi Kate Middleton i Meghan Markle - zasugerowała, że obie księżne również miały drugie suknie.

Podejrzewam, że zawsze jest coś przygotowane, na wypadek, gdyby ktoś wcześniej opublikował zdjęcia. Wystarczy tylko jedna osoba, aby zepsuć niespodziankę. Na tak wyjątkowy dzień naprawdę potrzebujesz awaryjnej kopii zapasowej w jakimś formacie - wyjawiła Chloe Savage.

Gdzie jest druga suknia Lady Di?

Druga suknia Księżnej Diany nigdy nie została ukończona. Nie była też tak bogato zdobiona, jak oryginał. Projektanci przyznawali, że nikt nie miał czasu na ręczne wyhaftowanie dziesięciu tysięcy pereł i cekinów dwukrotnie. Miała podobne marszczenia wzdłuż dekoltu, jak pierwsza. Na pytanie, gdzie teraz jest ta druga suknia, David Emanuele przyznał w rozmowie z Daily Mail, że nie ma pojęcia, co się z nią stało.

Nie wiem, czy go sprzedaliśmy, czy odłożyliśmy do magazynu. To był bardzo pracowity czas. Jestem pewien, że pewnego dnia wróci do nas!

Jeśli druga suknia ślubna Diany się odnajdzie, zapewne zostanie wyceniona na nieprawdopodobnie wysoką kwotę.