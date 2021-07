W Stanach Zjednoczonych na oczach milionów fanów rozgrywała się publiczna walka pomiędzy Britney Spears, a jej ojcem. Jamie Spears od 13 lat sprawuje kuratelę nad wokalistą, w ramach której zarządza nie tylko majątkiem Britney, ale również decyduje o jej życiu prywatnym. Sąd odrzucił wniosek, by Jamiego odsunąć od majątku wokalistki. Doda odniosła się do tych wydarzeń i skomentowała również opuszczenie więzienia przez Billa Cosby'ego.

Doda odnosi się do walki Britney Spears z ojcem i wypuszczeniu Billa Cosby'ego z więzienia

Doda jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się z fanami skrawkami z życia prywatnego. Bacznie obserwuje również zagraniczny show-biznes i od czasu do czasu odnosi się do głośniejszych wydarzeń. Już jakiś czas temu dołączyła do akcji #freeBritney. Nie zapominajmy, że wokalistki miały okazję się spotkać. W 2014 roku, gdy Britney odwiedziła Warszawę, by promować kolekcję bielizny nocnej Doda zrobiła sobie z nią zdjęcie. Rabczewska za pomocą mema skomentowała bieżące wydarzenia rozgrywające się w USA pomiędzy Britney, a jej ojcem i nawiązała do wyjścia na wolność Billa Cosby'ego.

Wszyscy: Uwolnijcie Britney

Wszechświat: Najlepsze co mogę zrobić, to uwolnić Billa Cosby'ego - czytamy.

Britney Spears komentuje przegraną walkę w sądzie pomiędzy Britney Spears a jej ojcem Fot. Instagram/dodaqueen

Bill Cosby w środę decyzją Sądu Najwyższego Pensylwanii opuścił więzienie. Aktor został oskarżony o przemoc seksualną przez 60 kobiet. Wyszedł na wolność po zaledwie dwóch latach, a miał odsiadywać wyrok od trzech do dziesięciu lat. Na Twitterze napisał, że nie dopuścił się postawionych mu kilka lat temu czynów.

To dlatego miliony ofiar gwałtu nie zeznaje, a nawet nie składa raportów na policję. 60 kobiet zeznających przeciwko Cosby'emu nie wystarczyło. Nasz system jest posr*ny - czytamy.

Doda komentuje wyjście na wolność Billa Cosby'ego. Fot. Instagram/dodaqueen

