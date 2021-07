Agnieszka Włodarczyk wkrótce zostanie mamą. Jej partner, Robert Karaś niedawno poleciał do Francji, gdzie wziął udział w ekstremalnych zawodach triathlonowych, najtrudniejszych, w jakich dotychczas startował - pięciokrotnym Ironmanie. Sportowiec miał wypadek podczas jazdy na rowerze i wypadł z trasy na nieoświetlonej drodze. Stracił przytomność i nie ukończył zawodów. Teraz Agnieszka poinformowała, że już są w komplecie i opublikowała zdjęcie partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk przygotowuje się na narodziny dziecka. Pokazała przewijak

Agnieszka Kaczorowska znowu wypowiada się na temat piękna. Wywołała lawinę komentarzy

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś znowu razem - sportowiec wrócił po zawodach do ciężarnej partnerki

Poród Agnieszki Włodarczyk zbliża się. Aktorka ma sporych rozmiarów brzuch i już jest przygotowana do pobytu w szpitalu. Na InstaStory poinformowała fanów, że Robert powrócił z Francji i razem będą mogli przywitać na świecie pierwszego potomka. Opublikowała zdjęcie ukochanego. Poobijany po wypadku Robert wypoczywa na fotelu, z wtulonym w niego Bronikiem, kotem aktorki.

Tatuś wrócił - napisała aktorka.

Robert Karaś wrócił z zawodów do ciężarnej Agnieszki Włodarczyk Fot. Instagram/agnieszkawlodarczykofficial

Zanim Zofia Zborowska zaszła w ciążę, dowiedziała się o chorobie. "Popłakałam się"

Agnieszka przed wyjazdem Roberta na zawody Ironmana mocno mu kibicowała. Sportowiec, dzięki ciężkiemu treningowi, był doskonale przygotowany do zawodów. Niestety, dopadł go pech. W wyniku nieszczęśliwego wypadku musiał pożegnać się z dalszym udziałem w Ironmanie, mimo miażdżącej przewagi nad resztą uczestników. Aktorka opublikowała post na Instagramie, w którym skrytykowała organizatorów. Choć spotkało go niepowodzenie, to Robert może być teraz z ciężarną partnerką, która w każdej chwili może zacząć rodzić. Agnieszka nie ukrywała, że bardzo cię cieszy z jego powrotu. We wrześniu szykują się kolejne zawody, w których Robert również weźmie udział.