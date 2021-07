Doda w miniony weekend pojawiła się na festiwalu w Sopocie. Nie tylko wystąpiła na scenie, ale i udzieliła wywiadu naszemu reporterowi. Opowiedziała m.in. o tym, czy stosuje jakąś dietę i czego nie może zabraknąć w jej lodówce. Zdradziła też, że chciałaby dostać swój reality show oraz wyznała, czy oglądała "Iron Majdan", w którym pojawili się Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Teraz odniosła się do tego, czy gdyby dostała propozycję udziału w "The Voice of Poland", to czy by ją rozważyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda pogodzi się z Edytą Górniak?

Doda w "The Voice of Poland"?

Już niedługo na antenie TVP2 zostanie wyemitowana kolejna edycja show "The Voice of Poland". Już wiadomo, że zabraknie w niej m.in. Edyty Górniak, której miejsce zajmie Justyna Steczkowska. To powrót diwy, gdyż pełniła rolę trenera już kilka lat temu. Doda odpowiedziała, czy chciałaby zasiąść w składzie obok niej.

Zanim Zofia Zborowska zaszła w ciążę, dowiedziała się o chorobie. "Popłakałam się"

Przypomnijmy, że konflikt artystek wybuchł kilka lat temu na planie programu "Gwiazdy tańczą na lodzie" po tym, jak Steczkowska nazwała Dodę muzyczną rywalką Gosi Andrzejewicz:

Oczywiście, że bym chciała. Mamy z Justyną super kontakt (...). Pogodziłyśmy się po koncercie "Artyści przeciw nienawiści", (...) mamy bardzo dobry przelot - mówiła.

Doda nie ukrywa, że przyjmując oferty udziału w programach, patrzy na to, kto w nich się pojawia. Nie robi czarnej listy, ale ze względu na swój charakter chciałaby, żeby obok niej zasiadł ktoś, kogo nie lubi.

Byłoby wtedy wesoło - śmiała się. - Ale wiem, że ci ludzie, którzy kiedyś zrobili mi na złość lub mają ze mną nie po drodze, sami będą rezygnować - dodała.

Anna Wyszkoni zaszalała u fryzjera. Spełniła swoje marzenie

Na koniec nasz reporter nawiązał do słów Edyty Górniak związanych z Dodą. Czy się przez nie pogodzą? Obejrzyjcie nasze wideo.