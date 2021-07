Allison Mack została aresztowana w 2018 roku. Zarzucano jej werbowanie kobiet do sekty, która działała na terenie Nowego Jorku. Kobiety należące do "grupy samopomocy NXIVM" były później wykorzystywane seksualnie przez założyciela i duchowego przywódcę sekty, Keitha Raniere’a. Allison do NXIVM wybierała najchętniej te majętne, podatne na wpływy, które zmieniała w seksualne niewolnice.

REKLAMA

Zobacz wideo "M jak miłość". Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu przed wakacjami

Brat Małgorzaty Rozenek i jego żona rozstali się. Misha Kostrzewski ma nową partnerkę

Allison Mack z "Tajemnic Smallville" robiła z kobiet niewolnice seksualne w sekcie NXIVM

Allison Mack miała zmusić co najmniej dwie kobiety do zostania seksualnymi niewolnicami przywódcy sekty. Szantażowała je upublicznieniem informacji, które mogły im zaszkodzić. Aktorka w kwietniu 2019 roku przyznała się do winy. Oskarżona została o handel ludźmi w celach wykorzystania seksualnego oraz o zmuszanie do pracy.

Guru sekty, Keith Raniere, w zeszłym roku został skazany na 120 lat więzienia za handel usługami seksualnymi oraz za poniżanie i wykorzystywanie kobiet, które stały się jego niewolnicami.

Z dokumentów sądowych wynika, że aktorka nakazała zwerbowanym kobietom "robić nagie zdjęcia, a w niektórych przypadkach uprawiać seks z Ranierem". Allison Mack przed rozprawą, na której ogłoszono wyrok, przeprosiła ofiary sekty. W oświadczeniu opublikowanym przez Variety czytamy:

Przepraszam te z was, które wprowadziłam do NXIVM. Przepraszam, że kiedykolwiek naraziłam was na nikczemne i emocjonalnie obraźliwe plany tego pokręconego człowieka.

Allison Mack dostarczyła dowody przeciwko guru

Aktorce groziło nawet 17 lat więzienia. Jednak dzięki pomocy i współpracy z wymiarem sprawiedliwości w skazaniu guru sekty, Allison mogła liczyć na łagodniejszy wyrok. Udostępniła nagrane rozmowy z Ranierem, z których wynikało, że przywódca NXIVM zachęcał "do używania poniżającego i uwłaczającego języka, w tym rasistowskich obelg, w celu upokorzenia swoich 'niewolników'".

Z zapisów z taśm, do których dotarł "Independent", wynika, że Raniere omawiał z Allison, jak powinien wyglądać rytuał wejścia do sekty.

Czy uważasz, że osoba, która jest napiętnowana, powinna być całkowicie naga i jakby trzymana na stole, jak coś w rodzaju ofiary?

Guru powiedział również Mack, że "niewolnik" powinien poprosić o napiętnowanie i nazwać to podczas filmowania "zaszczytem", który chce nosić do końca życia. Kobiety, które aktorka zwerbowała do sekty, rzeczywiście były później piętnowane rozpalonym żelazem, jak niegdyś znakowano niewolników.

I powinny prawdopodobnie to powiedzieć, zanim zostaną skrępowane, żeby nie wyglądało na to, że są zmuszane - mówił Raniere o kobietach, które później napiętnowano jego inicjałami podczas tajnej ceremonii.

Ponadto Mack dostarczyła nagranie, na którym Raniere omawia szczegóły rytuału, w którym "niewolnice" zostaną napiętnowane jego inicjałami.

Jak Allison Mack znalazła się w sekcie NXIVM?

Allison Mack robiła karierę w Hollywood. Zagrała w kilku filmach, m.in. w "Doskonałej pannie młodej", "Kłopotach ze zgredami", czy "Ich trzech i dziewczyny". Gdy już zyskała filmową sławę, grając w bardzo popularnym serialu "Tajemnice Smallville", poszukiwała nowych ścieżek rozwoju. NXIVM miało być dobrym programem mentorskim dla kobiet - właśnie w ten sposób sekta reklamowała się w oficjalnych kanałach komunikacji.

Najpierw dołączyłam do NXIVM, aby znaleźć cel. Byłam zagubiona i chciałam znaleźć miejsce, społeczność, w której czułabym się komfortowo.

Jak się okazuje, to koleżanka z serialu "Tajemnice Smallville", Kristin Kreuk, przyprowadziła Mack na jej pierwsze spotkanie "grupy rozwoju osobistego NXIVM". Kristin zapewniła jednak, że dość szybko opuściła grupę, a w czasie, gdy do niej należała, nigdy nie doświadczyła żadnej nielegalnej ani poniżającej seksualnie działalności.

Allison Mack pozostała jednak w grupie i mocno angażowała się w jej rozwój. Z dokumentów, do których dotarł "Independent" wynika, że próbowała kontaktować się z innymi celebrytami, w tym piosenkarką Kelly Clarkson i aktorką Emmą Watson.

Uczestniczę w wyjątkowym ruchu na rzecz rozwoju człowieka i kobiet, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Jako koleżanka aktorka mogę dokładniej odnieść się do twojej życiowej wizji i tego, co chcesz zobaczyć w świecie. Myślę, że mogłybyśmy razem pracować. Daj mi znać, jeśli chcesz porozmawiać.

Teraz aktorka przyznaje, że udział w sekcie był największym błędem w jej życiu.

Rzuciłam się w nauki Keitha Raniere'a ze wszystkim, co miałam. Całym sercem wierzyłam, że jego mentorstwo prowadzi mnie do lepszej, bardziej oświeconej wersji mnie. Poświęciłam mu swoją lojalność, wszystko co miałam i ostatecznie swoje życie. To był największy błąd mojego życia.

Bill Cosby wyszedł z więzienia. Wyrok został unieważniony

Od trzech lat Allison Mack przebywa w areszcie domowym, gdzie pod okiem kuratora przechodzi resocjalizację.