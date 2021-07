Zeznania Britney Spears wstrząsnęły całym światem. Przyznała, że jest ubezwłasnowolniona i o każdym aspekcie życia decyduje jej ojciec. Po tym, gdy wyjawiła, jak wygląda życie w kurateli, wiele gwiazd z show-biznesu publicznie ją wsparło. Okazuje się, że walka którą toczyła o odsunięcie ojca jest przegrana. Sąd wydał decyzję, według której, ojciec gwiazdy częściowo będzie sprawował pieczę nad majątkiem córki.

Zobacz wideo Britney Spears odezwała się do fanów. "Nie wierzcie we wszystko, co słyszycie"