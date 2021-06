Bill Cosby przez wiele lat cieszył się dużą popularnością i sympatią dzięki sitcomowi "Bill Cosby Show". W 2014 roku jednak świat obiegła informacja o napaściach seksualnych, których miał dopuścić się aktor. W jego sprawie toczył się proces. Komik ostatecznie został skazany na trzy do dziesięciu lat więzienia. Teraz natomiast wyrok ten został unieważniony.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bill Cosby wychodzi z więzienia

Uznany za drapieżcę seksualnego Bill Cosby nie odbędzie całej swojej kary. Po dwóch latach, które odsiedział skazany, postanowiono o jego dalszym losie. Sąd Najwyższy amerykańskiego stanu Pensylwania zdecydował w środę 30 czerwca o uchyleniu wyroku za przestępstwa seksualne, jakich dopuścił się amerykański aktor. Oznacza to również, że został zwolniony z więzienia, w którym do tej pory się znajdował. Rzecznik prasowy Cosby’ego, Andrew Wyatt, potwierdził ABCNews, że to on odbiera komika z miejsca jego przebywania.

Stuart Damon nie żyje. Aktor miał 84 lata

Decyzja w tej sprawie została podjęta po tym, gdy pojawiły się informacje o porozumieniu zawartym między Billem Cosbym a poprzednim prokuratorem. Zapobiegało ono postawieniu aktorowi zarzutów. Ze środowego dokumentu wynika również, że orzeczenie Sądu Najwyższego blokuje drogę do ponownego rozpatrzenia sprawy.

Dagmara Kaźmierska idzie na wojnę z butikami

Może to być duży cios dla ofiar aktora. Wśród nich była Andrea Constand. A 2004 roku Cosby podał jej środki odurzające i dopuścił się wobec niej napaści seksualnej. O przemoc na tym tle oskarżało go łącznie ponad 50 kobiet. Ich sprawy jednak uległy przedawnieniu. Przez swoje postępowanie aktor został usunięty z Amerykańskiej Akademii Filmowej.