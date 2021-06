Klara Lewandowska

Klara Lewandowska w tym roku skończyła cztery lata. Anna Lewandowska jest z niej bardzo dumna i często pokazuje, jak dziewczynka spędza czas. Po rodzicach sportowcach odziedziczyła zamiłowanie do aktywności fizycznej, często towarzyszy mamie na siłowni - fani trenerki są pewni, że w przyszłości również pójdzie w tę stronę. Oprócz tego uczy się języków, nawet na wakacjach na Majorce poświęca czas na angielski. W wieku trzech lat potrafiła też coś napisać.

Stanisław Rozenek

Stanisław Rozenek to najstarszy syn Małgorzaty Rozenek i jej pierwszego męża Jacka Rozenka. Nastolatek ma talent artystyczny - nie tylko robi zdjęcia, lecz także projektuje ubrania. Jakiś czas temu pochwalił się spodniami, które dodatkowo sam uszył. Mówi się, że nawet pomaga mamie przy tworzeniu rzeczy znajdujących się w kolekcji jej linii ubrań.

Liam Szczęsny

Wiele wskazuje, że syn Mariny i Wojciecha Szczęsnego pójdzie w ślady taty. Chłopiec uwielbia grać z nim w piłkę, a mama często pokazuje nagrania, jak mu to wychodzi. Myślicie, że kiedyś zobaczymy go na bramce w naszej reprezentacji?

Janina Dowbor

Janina Dowbor, córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora, jest utalentowana muzycznie. 11-latka od kilku lat uczęszcza do odpowiedniej placówki w klasie fletu. Na swoim koncie ma już pierwsze sukcesy. Jej tata pochwalił się jej osiągnięciami:

Zajęła 1. miejsce w dwóch prestiżowych konkursach muzycznych - jednym ogólnopolskim, a drugim międzynarodowym (w Estonii) z udziałem młodych muzyków z całego świata - napisał nie ukrywając dumy.

Jakiś czas temu zdała bardzo ważny egzamin.

Maria Błaszczyk

Martyna Wojciechowska często pokazuje w mediach społecznościowych, jakie hobby ma jej córka Marysia. Dziewczynka uczęszcza na zajęcia gimnastyki akrobatycznej i potrafi z ciałem robić prawdziwe cuda. Jest bardzo rozciągnięta, a mama często robi jej zdjęcia podczas wykonywania różnych figur:

Księżniczka Charlotte

Księżniczka Charlotte pobiera specjalne nauki, które pomogą jej nabyć odpowiednie umiejętności wymagane od niej z racji pochodzenia. Dziewczynka uczy się tańczyć, zna już języki, w tym francuski. Oprócz tego ma zajęcia z baletu, uczy się gry teatralnej oraz pobiera nauki z zakresu muzyki.

Konstanty Kraśko

Konstanty Kraśko miłość do koni ma we krwi. Rodzina jego mamy, Karoliny Ferenstein-Kraśko, od lat prowadzi stadninę w Gałkowie. 14-latek odnosi sukcesy w jeździectwie m.in. zajął trzecią lokatę w Finale Złotej Rundy podczas Gałkowo Perlage Masters.

