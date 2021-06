W środę 30 czerwca Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński spotkali się w Sądzie Okręgowym w Warszawie na kolejnej rozprawie rozwodowej. Artystka pojawiła się w towarzystwie swoich dzieci - Jana i Katarzyny, a pod budynek przywiózł ich szofer czarnym mercedesem.

REKLAMA

Maryla Rodowicz ma utalentowaną córkę. Czym zajmuje się Katarzyna Jasińska?

Zobacz wideo Z kim bawiła się do rana Maryla Rodowicz?

Maryla Rodowicz na rozprawie rozwodowej

Maryla Rodowicz i Andrzej Drużyński byli małżeństwem przez ponad 30 lat. Rozstali się w 2016 roku, a dwa lata później złożyli dokumenty rozwodowe. Zdaje się, że ta batalia sądowa nie ma końca. Rodowicz i Drużyński już od trzech lat próbują oficjalnie zakończyć swoje małżeństwo. Głównym problemem, przez który muszą zgłaszać się na kolejne rozprawy rozwodowe ma być podział majątku.

Para początkowo miała się dogadać, że Rodowicz zatrzyma willę w Konstancinie wartą 10 milionów złotych i dwa mieszkania, a do Dużyńskiego należeć będzie apartament w Warszawie oraz biznesy, które prowadzi od lat. W lutym pojawiły się jednak doniesienia, że Rodowicz miała wystąpić o unieważnienie intercyzy.

Maryla wystąpiła o unieważnienie podziału majątku. Teraz domaga się dodatkowo połowy moich firm, które założyłem i prowadziłem od 1980 roku, a ślub wzięliśmy w 1990 roku - podał tygodnikowi "Na żywo" mąż piosenkarki.

30 czerwca przed godziną 10:00 strony pojawiły się w sądzie, gdzie ponoć czekała ich wielogodzinna rozprawa. Czy to już ostatnia? To się okaże. Patrząc na zdjęcia z sądu, widać, że piosenkarka była w świetnym humorze. Może liczy na to, że już uda jej się zamknąć pewien etap w życiu?

Zdjęcia Maryli Rodowicz i Andrzeja Drużyńskiego z rozprawy rozwodowej możecie zobaczyć w naszej galerii.

Maryla Rodowicz i Andrzej Drużyński w sądzieOtwórz galerię

Rodowicz nie widzi szansy na miłość. "Gdzie bym niby kogoś miała poznać?"