Nie milkną jeszcze echa porażki naszej piłkarskiej reprezentacji na Euro 2020. Ale czy kogoś jeszcze to dziwi? Polakom nie wiedzie się także na Eurowizji, bo od kilku lat naszym reprezentantom nie udaje się awansować nawet do finału. Powód? Złe piosenki, niezbyt znani w kraju artyści, a przede wszystkim brak chęci współpracy z publicznością. TVP nie słucha ani widzów, ani (przede wszystkim) fanów Eurowizji, którzy od lat apelują, by na konkurs wysłać Dodę. Ona bardzo chce i nie jest jedyna. Chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu wyraziła przed naszą kamerą Viki Gabor.

TVP, mamy kolejną kandydatkę, która chce lecieć na Eurowizję! Raz wygrała, marzy o kolejnym triumfie

Viki Gabor gościła w sobotę podczas sopockiego festiwalu. Na scenie w Operze Leśnej wykonała "Ramię w ramię" w duecie z Kayah. Tuż po występie rozmawiała z naszym reporterem i zdradziła, że marzy jej się udział na Eurowizji dla dorosłych.

To jest moim marzeniem, nie ukrywam. Fajnie byłoby wystąpić! W tym roku Rosja... Uwielbiam tę piosenkę, kawałek jest dobry. Tegoroczny konkurs był super. Pamiętam, jak siedziałam z babcią i w nocy oglądaliśmy Eurowizję. Występowałam w Junior i myślę, że fajnie byłoby, gdybym mogła wystąpić w tej dla dorosłych. Jest to jedno z moich marzeń.

Czy Viki będzie miała szansę powalczyć jeszcze raz o zwycięstwo w konkursie dla Polski? Oby, ale przekonamy się o tym najwcześniej za trzy lata. Dlaczego? Najmłodsi uczestnicy muszą mieć minimum 16 lat w dniu finału konkursu, a Viki skończy je dopiero 10 lipca 2023 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że Eurowizja organizowana jest w maju, młoda artystka będzie musiała poczekać kolejny rok, by móc wylecieć na muzyczny festiwal Europy. Tymczasem polecamy waszej uwadze cały powyższy materiał, Viki zdradza, czy nie ma dość swojego największego hitu - "Superhero".