30 czerwca wyszło na jaw, kto tworzy tegoroczną grupę Orkiestry Męskiego Grania. W sieci premierę miał singiel "I Ciebie też, bardzo" z Darią Zawiałow, Dawidem Posiadło i Vito Bambino. Sprawdźcie, kto zagra na scenie i dokąd warto pojechać.

Męskie Granie 2021. Premiera singla "I Ciebie też, bardzo"

Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło byli już członkami orkiestry Męskiego Grania. W tym roku po raz pierwszy zadebiutuje Vito Bambino. Wokaliści są odpowiedzialni za tekst do tegorocznego hymnu trasy Męskiego Grania. Do utworu "I Ciebie też, bardzo" nakręcono pierwszy na świecie teledysk, który jest w pełni zrealizowany za pomocą pokładu drona FPV (First Person View) oraz kamery RED Komodo. Zdjęcia do teledysku powstały w Łódzkim Centrum Nauki i Techniki EC1. Piosenkę będzie można usłyszeć w sierpniu na sobotnich koncertach trasy Męskiego Grania.

W tegorocznym składzie Męskie Granie Orkiestra 2021 na scenie wystąpi Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino, Marcin Macuk, Łukasz Moskal, Olek Świerkot, Agim Dżeljilji oraz Piotr Rubik.

Męskie Granie 2021 - kto, gdzie, kiedy?

Męskie Granie zagra w tym roku w czterech miastach: Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz Żywcu. W każdym mieście zaplanowano dwa koncerty. Jak co roku bilety wyprzedają się natychmiastowo. Ostatni koncert 28 trasy będzie można zobaczyć także online na Gazeta.pl.

W tym roku 1 przedstawia się następująco:

6 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa: Męskie Granie Orkiestra 2020, Dawid Podsiadło, król, Jarecki, Bluszcz

7 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa: Męskie Granie Orkiestra 2021, Organek, Daria Zawiałow, Baasch, WaluśKraksaKryzys

13 sierpnia - Warszawa, Tor Służewiec: Męskie Granie Orkiestra 2020, Artur Rojek, król, Kasia Lins, Niemoc + goście

14 sierpnia - Warszawa, Tor Służewiec: Męskie Granie Orkiestra 2021, Brodka, Ralph Kaminski, Zdechły Osa, Shyness!

20 sierpnia - Poznań, Park Cytadela: Męskie Granie Orkiestra 2020, Zalewski, Maria Peszek, Vito Bambino, Kaśka Sochacka

21 sierpnia - Poznań, Park Cytadela: Męskie Granie Orkiestra 2021, Organek, król, Muchy, Baasch

27 sierpnia - Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem: Męskie Granie Orkiestra 2020, Dawid Podsiadło, Kwiat Jabłoni, WaluśKraksaKryzys, Bluszcz

28 sierpnia - Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem: Męskie Granie Orkiestra 2021, Zalewski, Ralph Kaminski, Natalia Przybysz, Kaśka Sochacka