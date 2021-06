Beata Tadla od lat angażuje się w wiele akcji charytatywnych. We wtorek poruszyła w social mediach poważny temat, który może dotyczyć każdego z nas. Dziennikarka pisze o udarze, który przeszła ponad dekadę temu. Apeluje, by nie lekceważyć żadnych objawów.

Beata Tadla przeszła udar. "Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Też tak myślałam"

Beata Tadla przyłączyła się do promowania akcji "Nie czekaj w domu. Stop udarom". Była gwiazda TVP zachęca tym samym do częstego badania się oraz apeluje, by w przypadku każdych nietypowych objawów kontaktować się ze specjalistami.

Czas odgrywa tu kluczową rolę. Im szybciej trafimy pod fachową opiekę, tym mniejsze ryzyko śmierci albo trwałej niepełnosprawności. Udar musi być rozpoznany szybko!

Niestety, coraz więcej ludzi po prostu lekceważy nietypowe objawy, które początkowo nie sprawiają zbyt wielu problemów. Tadla wyznała, że kiedyś też w taki sposób podchodziła do sprawy. Do czasu. W 2008 roku sama walczyła o życie.

Jeśli myślisz, że ciebie to nie dotyczy - błąd. Też tak myślałam… 13 lat temu. Całe szczęście, że ludzie, którzy byli ze mną, błyskawicznie wezwali karetkę. To był "miniudar". Objawy (opadająca ręka, asymetria ust, drętwienie połowy twarzy) ustąpiły następnego dnia i nigdy się nie powtórzyły. Ale u co piątej osoby taki sygnał bywa zwiastunem "dużego udaru". A ten jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Jeśli u ciebie lub u kogoś z twoich bliskich pojawią się niepokojące symptomy, nie czekaj.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Fani dziękowali dziennikarce za zwrócenie uwagi na ten problem. Jeden z internautów przyznał ponadto, że jest typowym Polakiem - mądrym, ale dopiero po szkodzie.

Gdybym ja to wiedział lata temu, może szybciej bym po karetkę dzwonił. No ale jakoś uciekłem kostusze spod kosy. Udar to nie choroba starych ludzi. Można mieć na przykład w wieku 25 lat.

Dbajcie o zdrowie!

